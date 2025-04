Gobierno alista su terna para destrabar el Consejo de la Judicatura

Los problemas entre los vocales Mario Godoy y Solanda Goyes y la dilatación de la terna del Ejecutivo para nombrar el próximo Consejo de la Judicatura le pasan factura al ya maltrecho sistema judicial del país.

El último episodio de una larga animadversión sobre cómo debe manejarse la Judicatura sucedió el miércoles.

La vocal Goyes se levantó súbitamente de la sesión plenaria y se fue. Horas después, cuando se trató de reinstalar el pleno, ella no llegó y su ausencia provocó que no se pueda aprobar un reglamento para la selección de jueces constitucionales, un concurso que tiene nueve meses de retraso.

Pero si bien la falta de diálogo entre Godoy y Goyes, que genera una falta de acuerdos, retrasa los procesos, es el Ejecutivo el responsable de que estos funcionarios judiciales se hayan prorrogado en el cargo.

Desde el 16 de diciembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitó las ternas a la Función Ejecutiva, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General y la Defensoría Pública.

El único que ha demorado cuatro meses sin dar explicaciones es el Ejecutivo. Ayer EXPRESO le consultó esto al ministro de Gobierno, José De La Gasca. “Sí, ya vamos a enviar. ¡Buenos nombres!”, manifestó. Y al preguntarle si sería después del feriado, respondió: “Si no es antes”. No quiso revelar ni adelantar los nombres, solo agregó que serán “gente de confianza que ha demostrado su lealtad y servicio al país”.

En el CPCCS, el trámite suele demorar entre un mes y medio y dos meses. Comienza con la revisión de los requisitos mínimos de los postulantes. También ya está conformada la comisión técnica, compuesta por delegados de los consejeros, que tendrá el trabajo de revisar documentos y calificarlos.

Mientras en el CPCCS este proceso avance, en la Judicatura, Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui deberán buscar la forma de trabajar, dialogar, consensuar y estar presentes en las sesiones plenarias, pues tres vocales es el mínimo que se requiere para tener cuórum. No existen vocales suplentes.

El miércoles, en la líada sesión, Godoy criticó que Solanda Goyes haya solicitado vacaciones, cuando conoce que la Judicatura no podría sesionar, por lo que su pedido le fue negado.

Incluso, la vocal Yupangui, quien normalmente esquiva las polémicas, se pronunció contra el comportamiento de su compañera. Específicamente dijo que los equipos de cada vocal trabajaron desde enero para elaborar el reglamento para jueces constitucionales y que ya cuando estaba listo, Goyes pidió una reunión previa a la votación.

Ningún reglamento de esta trascendencia debe ser definido en privado. Yolanda Yupangui, vocal de la Judicatura

“Este proceso no puede ser objeto de diálogos políticos ni negociaciones privadas, ni de estrategias de ausencias que condicionen la institucionalidad”, dijo Yupangui. Y agregó: “Ningún reglamento de esta trascendencia debe ser definido en privado. No se trata de proteger intereses privados, sino de proteger la justicia constitucional”.

Goyes ha señalado que tal reglamento tiene tres problemas que podrían caer en la inconstitucionalidad: no exige a los postulantes experiencia previa en derecho constitucional, no aplica el formulario de conflicto de intereses y no asegura la paridad, por lo que ella, como militante de colectivos feministas, debe también trabajar el texto con estas asociaciones y otros gremios.

Caso Ligados: Un audio apunta a Godoy

En la investigación por presunta asociación ilícita del caso Ligados aparece el nombre de Mario Godoy. Se trata de un diálogo entre Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, y el correísta Andrés Arauz. “¿Godoy supuestamente no era cercano también a nosotros? Hasta yo perdí mi licencia de paternidad por este por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros”. En dicha conversación también se habla de asegurar para la Revolución Ciudadana uno de los vocales de la Judicatura.

"Hasta yo perdí mi licencia de paternidad por este por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros". Augusto Verduga, exvocal del CPCCS

Rol. El próximo Consejo de la Judicatura estará en funciones desde 2025 hasta 2031, con la potestad de nombrar y quitar jueces.

