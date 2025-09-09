Registro Civil operará el fin de semana tras problemas en su sistema virtual
El Registro Civil abrirá sus 224 puntos de atención a nivel nacional durante el sábado 13 y domingo 14 de 08:00 a 19:00
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación informó que, desde el lunes 8 de septiembre, se han registrado intermitencias en su plataforma virtual debido a un proceso de innovación y repotenciación tecnológica. Esta situación ha afectado el funcionamiento normal de los servicios en línea.
Según el comunicado, los equipos técnicos se activaron de forma inmediata para resolver el inconveniente, y se garantiza que no se ha producido ninguna vulneración a los sistemas informáticos.
Como medida de compensación, el Registro Civil anunció que abrirá sus 224 puntos de atención a nivel nacional durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en horario de 08:00 a 19:00.
Detalles para acudir al Registro Civil
- Se atenderá a los ciudadanos que hayan pagado y agendado turnos para cédulas y pasaportes durante la semana.
- Los demás servicios estarán disponibles para todos los usuarios que los requieran.
- Además, se extenderá la validez de las cédulas caducadas hasta el 30 de septiembre de 2025.
Por otro lado, en el marco de la campaña regional “Latinoamérica y el Caribe, una región sin invisibles: identidad para todas y todos”, impulsada por el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), se realizaron jornadas de sensibilización en tres hospitales de Guayaquil: Monte Sinaí, IESS Ceibos y Hospital Universitario. Estos establecimientos cuentan con puntos de inscripción permanente para recién nacidos.
La actividad estuvo liderada por Axel Narváez Cobos, coordinador zonal 8 del Registro Civil, junto con su equipo técnico, quienes dialogaron con padres y madres sobre la importancia de registrar a los recién nacidos de manera oportuna.
