Registro Civil operará el fin de semana tras problemas en su sistema virtual

Referencial. El Registro Civil abrirá sus 224 puntos de atención a nivel nacional durante el sábado 13 y domingo 14 de 08:00 a 19:00.

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación informó que, desde el lunes 8 de septiembre, se han registrado intermitencias en su plataforma virtual debido a un proceso de innovación y repotenciación tecnológica. Esta situación ha afectado el funcionamiento normal de los servicios en línea.

Según el comunicado, los equipos técnicos se activaron de forma inmediata para resolver el inconveniente, y se garantiza que no se ha producido ninguna vulneración a los sistemas informáticos.

Como medida de compensación, el Registro Civil anunció que abrirá sus 224 puntos de atención a nivel nacional durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en horario de 08:00 a 19:00.

Detalles para acudir al Registro Civil

Se atenderá a los ciudadanos que hayan pagado y agendado turnos para cédulas y pasaportes durante la semana.

Los demás servicios estarán disponibles para todos los usuarios que los requieran.

Además, se extenderá la validez de las cédulas caducadas hasta el 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, en el marco de la campaña regional “Latinoamérica y el Caribe, una región sin invisibles: identidad para todas y todos”, impulsada por el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), se realizaron jornadas de sensibilización en tres hospitales de Guayaquil: Monte Sinaí, IESS Ceibos y Hospital Universitario. Estos establecimientos cuentan con puntos de inscripción permanente para recién nacidos.

La actividad estuvo liderada por Axel Narváez Cobos, coordinador zonal 8 del Registro Civil, junto con su equipo técnico, quienes dialogaron con padres y madres sobre la importancia de registrar a los recién nacidos de manera oportuna.

