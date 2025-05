Reelección sin respuesta: El peligro de ignorar las demandas ciudadanas

A una semana de asumir nuevamente el poder, el presidente Daniel Noboa habló de las cuatro prioridades que tendrá su Gobierno. “En estos 4 años que tenemos por delante, nos enfocaremos en crecimiento económico, en atraer mayor inversión y empleo, en derrotar al terrorismo y en abrir las puertas al comercio internacional”, dijo el mandatario, según informó la Presidencia de la República el fin de semana del 18 de mayo de 2025.

El régimen señala que en el primer período de su administración “pusimos la casa en orden”, de allí que considera que “es momento de crecer”.

¿Cómo lo hará? Hay expectativa sobre el discurso que emitirá durante su posesión, el 24 de mayo, pues se espera conocer cuál será el rumbo que trazará para el país durante su mandato.

Las prioridades que debería tener Noboa, según ciudadanos

Mientras ese momento llega, los ciudadanos mencionan cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno. “Primero la seguridad y de allí generar empleo, las personas quieren crear sus negocios y no se puede por las ‘vacunas’, hay delincuencia, no dejan. Debemos tener más seguridad y ellos como gobernantes deben saber cómo hacerlo”, opina Andreína Villacís, fisioterapeuta que labora en Quito.

“La prioridad debería ser el empleo, no podemos decir que estamos bien, si no lo tenemos. Contratan mano extranjera porque es económica, pero nosotros valoramos nuestro trabajo y lo que sabemos y no podemos regalarlo. Luego la salud, no es posible esperar 3 meses por atención en el IESS”, dice Pedro Peralta, agente de seguridad.

“Lo crucial es generar seguridad para que no te vacunen, te maten o te pongan una bomba si tienes un buen negocio, y luego crear empleo. Se supone que viajó más de una semana, que se vean las inversiones que logró”, exige Ana Merizalde, maestra de segundo de bachillerato.

Noboa, sin la tregua de los 100 días

Los ciudadanos demandan acciones inmediatas. Creen que la condición de presidente reelegido es un punto a favor de Noboa, pues ya conoce los problemas del Ecuador y sabría qué medidas ejecutar sin esperar los 100 días que se suelen otorgar a un nuevo mandatario. Sin embargo, esa supuesta ventaja también le puede jugar en contra, si no se ven los resultados.

Hay riesgo de que mientras el Gobierno se ocupa de los cambios constitucionales, el país sienta que estamos en el purgatorio, esperando para ver la salida. César Febres Cordero Analista político

“Es un presidente sin luna de miel, ya que se reelige, que ya sabe. Los principales problemas siguen siendo la seguridad y el empleo y esas son las prioridades. El problema es que el Gobierno y aliados han instalado que, sin reformas constitucionales, es imposible romper candados que permitan combatir de manera efectiva al crimen organizado o reactivar la economía. Eso lleva a la delicada posición de hacer cambios con rapidez, sino puede haber decepción de la ciudadanía”, dice el analista político César Febres Cordero.

En ese sentido, sugiere mejorar los servicios sociales, la atención en hospitales y la infraestructura pública. “Podría generarle mucho al Gobierno a nivel de aprobación. Son temas que no necesitan un cambio constitucional y los puede trabajar mientras discuten problemas de seguridad y economía”, acota.

Esperemos que dentro de los temas macro que aparezcan el 24 de mayo estén inversión, seguridad, justicia y empleabilidad, serían 4 aristas principales. Gabriela Guerrero Politóloga

La politóloga Gabriela Guerrero observa que las líneas de acción de Noboa irán de la mano con lo que ha tratado de hacer en el Legislativo, pero también deberá apuntar a la inversión. De lo contrario, “se represará en los proyectos que quiera impulsar porque no va a tener cómo financiarlos”.

Coincide en que la situación del país “es la misma. Lo que pasa es que ahora tiene gobernabilidad y poder de gestión, esto le permitirá lograr aprobaciones de leyes, que no le veten y que dejen trabajar a sus ministros. Pero necesita asesorarse de gente con conocimiento en política, derecho, debe buscar colaboración", finaliza.

