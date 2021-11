La misma receta para la honda crisis

Luego de cuatro horas de reunión, el presidente Guillermo Lasso se pronunció brevemente y sin acceso a preguntas sobre la situación de la crisis carcelaria del país y de las decisiones que adoptarán las funciones del Estado en un trabajo “conjunto” para enfrentar los problemas de seguridad del país.

La primera de ellas es iniciar el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los Derechos Humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.

Crisis carcelaria: Iniciará proceso de diálogo para la pacificación de las cárceles Leer más

El primer mandatario no mencionó a los representantes de las iglesias Católica y Evangélica que en un inicio se anunciaron como mediadores en el problema. No obstante, monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, comentó a EXPRESO que en un diálogo reciente, el Gobierno ratificó su deseo de que la sociedad civil participe en el proceso de pacificación en la cárcel; para lo cual invitó también a las iglesias evangélicas y católica a sumarse al plan presentado.

“De nuestra parte, también manifestamos la disponibilidad para aportar en aquello que podamos. Nos dijeron que nos convocarían a una próxima reunión para elaborar una hoja de ruta”, dijo.

Aparte de la pacificación, Lasso señaló que se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley denominado “Ley de Defensa Ciudadana” que será trabajado por el ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. Las dos instituciones entregarán el borrador a la Asamblea Nacional.

RELACIONADAS Un comité para lograr controlar las cárceles

Así también, comunicó que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia “coordinarán acciones para el más ágil y efectivo trámite de los beneficios Penitenciarios solicitados por los privados de libertad”. Proceso que aún se ejecuta y entre enero y octubre ha despachado 13.149.

Ecuador está bajo una grave amenaza de las mafias del narcotráfico que pretenden tomar control. Presidente Guillermo Lasso

El mandatario reiteró que la nación “se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad y en las calles”. Por tal razón señala que en relación al control de los centros de reclusión del país se mantiene el “control combinado” entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de forma “indefinida”.

Se mantiene el mecanismo de estar “dentro y fuera, de conformidad con la constitución y la ley”, apuntó el primer mandatario.

Mientras que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encargará de establecer los nexos o acercamientos de la sociedad civil en mesas de diálogo. Con el fin de acompañar también en un proceso de “reparación integral a las familias de las víctimas” de las masacres carcelarias dadas en el país.

En este momento, como ha renunciado el director (del SNAI), seguramente elaborarán algunas directrices particulares. Monseñor Luis Cabrera, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

En torno a los indultos, solo se expuso que se tramitarán los casos de las personas con enfermedades catastróficas y agregó que será la Fiscalía la que “contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad ciudadana”, enfatizó.

Un decreto por expirar y 30 muertes como si nada Leer más

El constitucionalista André Benavides señaló que el acuerdo continúa con puntos poco novedosos y más medidas comunes. A su criterio, a donde debe apuntar el Gobierno es a reducir la población carcelaria, como por ejemplo indultando no solo a quienes padecen de enfermedades catastróficas, sino también a aquellos con delitos menores y que no sean reincidentes, es decir a personas que no constituyen un verdadero peligro para la sociedad. Además, implementar una política criminal. “En general, las medidas son paños de agua fría que no ayudan a solucionar el problema estructural. Son medidas que uno veía venir y no son novedosas”, comentó.

Sin política criminal, este acuerdo es un paño de agua fría sin resultados sostenibles en el tiempo. André Benavides

Abogado constitucionalista.

Pacificación

Se iniciará la pacificación a través del diálogo y con el apoyo de la sociedad civil y entes internacionales.

Seguridad

Se mantendrá la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía dentro y fuera del sistema carcelario.

Proyecto de ley

Se enviará un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional.

Participación

El CPCCS promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo.

Beneficios

La Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán el trámite de beneficios penitenciarios.

Indultos

Se procederá a emitir indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas.