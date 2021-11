Una receta que tiene 75 indicaciones para remediar la crisis penitenciaria que vive el país. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional dijo sentirse indignado ante la impavidez del Estado durante varios años, pese a las alertas internacionales y carencias detectadas se disminuía el presupuesto y se hizo de la vista gorda sin pensar en las repercusiones a futuro. Identifica al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Secretaría de Derechos Humanos y Consejo de la Judicatura como principales responsables de la situación carcelaria en el país.

- Fueron siete meses para la preparación del informe que espera ser tratado en el pleno

- Lo importante es que es un insumo técnico que contó con una veeduría de dos organizaciones de Derechos Humanos para garantizar su neutralidad y transparencia. No hay antecedente de un informe tan amplio en el país.

- ¿Qué encontró en la investigación?

- El Estado le dio la espalda durante años al sistema carcelario, la justicia ha sido indiferente, apatía de todos los ministros que pertenecen al directorio del organismo técnico, muchos ni siquiera sabían que tenían competencias. La ministra de Salud quiso hacernos pensar que había medicinas, programas, planificación y atención a los internos cuando sabemos del abandono absoluto. Todos han sido responsables, pero el SNAI, el Consejo de la Judicatura y la Secretaría de Derechos Humanos en mayor medida.

- Hubo votos en contra pese a que todos participaron en el documento de más de 500 páginas

- Lo penoso de esto es que unas horas antes de presentar el informe, se me planteó que elimine todo lo que tenía que ver con años anteriores al 2017. Eso era mentirle al país, había serios indicios que desde el 2013 ya había problemas en las cárceles.

- ¿Quiénes fueron ?

- Quién más, los de UNES, los tres asambleístas que justamente pedían que no me refiera al pasado, fueron los que votaron en contra. Los seis restantes a favor. Tenemos información de propios guías penitenciarios que decían que en 2015 ya se había perdido el control de estos espacios y me pedían que saquen de la ficha.

- El documento da la libertad a todos los legisladores para levantar juicios políticos a un sinnúmero de autoridades vinculadas en el problema

- Nosotros hemos determinado que cualquier asambleísta puede iniciar un juicio político a cualquiera de las instituciones o autoridades que están vinculadas a este informe. Para no señalar a uno o a dos personas hemos decidido recomendar al pleno porque todos han incumplido a lo largo de los años.

- Pero eso lo incluye a usted, ¿lo hará?

- ¿Pero por qué, sería a los integrantes o autoridades de las entidades?

- Son autoridades de instituciones actuales.

Si no hubiésemos ido a territorio, se hubiese confiado de cuadros que se pintaban en las comparecencias Ramiro Narváez, presidente de la comisión de Seguridad

- Con todo esto qué espera luego de que se entregó dicho informe a la presidenta del Legislativo

- Esperamos que esta sea una radiografía para que el Gobierno central pueda tomarla como línea base, como insumo para implementar los cambios que se necesitan en cada una de sus instituciones. Obviamente lo menos que espero es que se apruebe en el pleno.

- ¿Cuáles son las principales recomendaciones?

- Primero es cambiar de manera absoluta el rediseño del sistema penitenciario, que haya un modelo de gestión adecuado para verdaderos procesos de rehabilitación. Y acciones para articular a todas las instituciones. Hoy cada una actúa por su lado.

- ¿Qué pasaría si no es así?

- No creo que sea así, todos tenemos algo que hacer, solo en la Asamblea hay trabajo para varias comisiones, también se lo ha entregado a la Fiscalía para que haga las investigaciones correspondientes y pedidos a la Contraloría para que haga los procesos que se deben, reformas legales, cambios de modelos de gestión, mucho que trabajar.

- Cuál es su criterio de los anuncios de otras autoridades de que tomará años recuperar el control en las cárceles

- Primero es una pena que todavía no se retome el control total de las cárceles. Sí, puede tomar años, pero hay acciones de corto plazo y decisiones inmediatas que se deben tomar ya. Sé y hemos conversado pero no podemos seguir esperando. No soy coideario del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero en temas de seguridad tenemos que hablar todos el mismo idioma para salir de esto.