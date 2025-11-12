Expreso
  Actualidad

Rafael Correa vs Jaime Nebot
El expresidente Rafael Correa se refirió al líder socialcristiano.archivo

Correa contra Nebot: “La Judicatura de Guayas era una sucursal socialcristiana”

El expresidente respondió a Jaime Nebot tras sus declaraciones sobre Pablo Muentes y la supuesta influencia en la Judicatura

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, respondió este miércoles 12 de noviembre al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, luego de que este lo acusara de “mentir” en relación con el caso de Pablo Muentes.

“¿Mentir, yo? ¡Vaaamoooosss! No se puede tapar el sol con un dedo. La Judicatura de Guayas era una sucursal socialcristiana, como antes lo era toda la justicia”, expresó Correa en su cuenta de X (antes Twitter).

El líder del movimiento Revolución Ciudadana respondió así a una publicación del exalcalde Nebot, quien defendió su trayectoria al señalar que “jamás, como abogado o funcionario público, utilicé la Judicatura para perseguir a nadie ni beneficiar a terceros o a mí”.

Cruce de declaraciones entre Rafael Correa y Jaime Nebot  

Nebot se refirió directamente a Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, detenido en el marco del caso Purga. “Es cierto que Pablo Muentes —quien no ha sido sentenciado en última instancia— no debe ser tratado como un detenido peligroso. Pero para decir eso, Correa no debió recurrir a la mentira”, afirmó Nebot.

Correa insistió en su mensaje: “Además, Muentes era el brazo derecho de Jaime Nebot, el verdadero capo de la judicatura en Guayas. Todos lo saben. Por supuesto, Diana Salazar también lo dejó en la impunidad. Ojalá pronto vaya a esa cárcel el que se robó 70 millones de dólares en impuestos. Esos delitos no prescriben”, sentenció.

El intercambio entre ambos líderes refleja la tensión histórica entre el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).

