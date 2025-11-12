Expreso
JAIME NEBOT
Nebot a Correa: “No utilicé la Judicatura para perseguir a nadie”.archivo

Jaime Nebot responde a Rafael Correa tras comentario sobre Pablo Muentes: Esto dijo

El líder del PSC reaccionó a una publicación del expresidente Correa sobre el caso de corrupción judicial en Guayas

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, respondió este 12 de noviembre a una publicación del expresidente Rafael Correa sobre el caso de Pablo Muentes, exasambleísta procesado por presunta corrupción judicial.

En su cuenta de X, Nebot escribió:

“No acostumbro a ofender ni a dejarme ofender. Jamás, como abogado o funcionario público, utilicé la Judicatura para perseguir a nadie ni para beneficiar a terceros o a mí. Es cierto que Pablo Muentes —quien, además, no ha sido sentenciado en última instancia— no debe ser tratado como un detenido peligroso. Para decir eso, Rafael Correa, a quien sí califican de capo, no debió recurrir a la mentira”.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) concluyó su mensaje con una frase dirigida a sus críticos: “La serenidad y la caballerosidad se forjan antes de llegar al poder y se demuestran después de dejarlo”.

La respuesta de Nebot surgió luego de que, un día antes, Rafael Correa publicara un mensaje en el que refería a Muentes:

“Pablo Muentes —a quien no conozco— no es un delincuente peligroso. En ese caso de corrupción de la justicia guayasense estaba involucrada María Josefa Coronel, directora de la Judicatura del Guayas, pero la dejaron en la impunidad”.

Rafael Correa se refiere a Jaime Nebot y Pablo Muentes

Sin embargo, Correa también apuntó a Nebot:

Muentes era brazo derecho de Jaime Nebot, el verdadero capo de la judicatura en Guayas. Todos lo saben. Por supuesto, Diana Salazar también lo dejó en la impunidad”.

El expresidente cerró su publicación con una alusión a casos de supuesta evasión fiscal: “Ojalá pronto vaya a esa cárcel el que se robó 70 millones de dólares en impuestos. Esos delitos no prescriben”.

