¿Rafael Correa puede ser investigado por los audios del Caso Encuentro?

Poco probable. Luego de que se develara el supuesto plan del expresidente Rafael Correa para encarcelar y provocar un amotinamiento contra el expresidente Lenín Moreno y otros opositores, las dudas sobre una posible nueva investigación contra el exmandatario se avivaron.

Sin embargo, según Kleber Siguencia, experto en derecho penal y constitucional, hay mucho que probar antes de hablar o señalar la existencia de una infracción:

"Podría ser, siempre y cuando se demuestre, primero, relevancia de la existencia de una presunta infracción, eso es importantísimo. En segundo lugar, si es que esas conversaciones podrían dar lugar a una posible operación de infracción. Y tres, siempre y cuando esas conversaciones sean debidamente corroboradas, porque al final del día cualquier persona puede escribir cualquier cosa en un chat, pero eso tiene que ser debidamente corroborado, no solamente en una pericia transcripción, sino también en la fuente; es decir, si realmente la persona participó o no de esa conversación", explicó Siguencia.

Según el expediente del caso Encuentro, el exgeneral de Policía Víctor Araus habría narrado el supuesto plan del exmandatario a uno de los implicados en esta investigación:

"Me dijo, textualmente, Víctor, esto no se lo pido a cualquier persona. Lo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a Latacunga -o sea, un sarcasmo-, y hacemos una celda mixta para María Paula Romo, con Roldán, con Michelena y me dio otro nombre más y la mujer de Lenín *** Y armamos un amotinamiento y los ***", se lee en el informe.

Un plan que se debía ejecutar a cambio, según las pericias del caso, de apoyo político a una posible candidatura de Araus. Apoyo por parte del correísmo que incluía una campaña para limpiar el nombre del exgeneral.

Lenín Moreno y Víctor Araus responden

Declaraciones que fueron negadas por el exgeneral de la Policía, al referir que el "texto es tan absurdo porque un Presidente no puede meter preso a un ciudadano porque se le antoja o se le da la gana. Eso no depende de un Presidente, sino del poder judicial".

Araus, añadió que "al contrario de lo que publican en esta transcripción, fueron otros movimientos políticos los que me propusieron ser candidato a la Asamblea Nacional, incluso este mismo Gobierno, y a todos les dije que no", señaló el exgeneral de Policía en un video publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el expresidente Lenín Moreno ha declarado que dichas transcripciones evidencian planes maquiavélicos por parte del expresidente Rafael Correa, y manifiestan la ambición desmedida de poder por parte de Correa, así como su supuesta vinculación con actividades ilegales como el narcotráfico, amotinamientos y muertes en cárceles ecuatorianas.

