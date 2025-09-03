¿Quién es el CEO de Nestlé despedido por tener una relación con una trabajadora?

Laurent Freixe fue destituido como CEO de Nestlé tras confirmarse que mantuvo una relación no declarada con una subordinada

Nestlé despide a su CEO Laurent Freixe por una relación con una subordinada.

La multinacional Nestlé despidió a Laurent Freixe, su CEO global, por mantener una relación sentimental no declarada con una subordinada. Philipp Navratil asume el cargo en medio de una crisis de gobernanza.

Nestlé ha despedido de forma inmediata a Laurent Freixe, su director ejecutivo global, tras confirmarse que mantuvo una relación romántica no declarada con una subordinada directa, lo que constituyó una violación al código de conducta de la multinacional suiza.

¿Qué pasó con Laurent Freixe?

Las primeras alertas surgieron en mayo de 2025 a través del canal interno de denuncias corporativas “Speak Up”, donde empleados reportaron favoritismo hacia una empleada y sospechas sobre una relación sentimental con Freixe.

Se realizó una primera investigación interna que no detectó irregularidades, y Freixe negó cualquier impropiedad ante la junta.

Sin embargo, las quejas persistieron, lo que llevó a abrir una segunda investigación, esta vez con asesoría legal externa supervisada por el presidente del consejo, Paul Bulcke, y el director independiente Pablo Isla, confirmando el vínculo amoroso y el trato preferencial.

¿Quién es Laurent Freixe?

Freixe, de nacionalidad francesa y con cerca de 40 años de trayectoria en Nestlé, asumió como CEO en septiembre de 2024, ocupando el cargo por menos de un año antes de ser destituido.

No recibirá indemnización por su salida, una decisión inusual en las cúpulas empresariales de este nivel.

Los informes indican que incluso promovió a la empleada en cuestión en 2023 cuando dirigía las operaciones de Nestlé en América Latina, y más tarde facilitó su salida de la compañía con una indemnización tras llevar años trabajando allí.

¿Quién es el nuevo CEO de Nestlé?

La firma ha designado inmediatamente a Philipp Navratil, exdirector de Nespresso y veterano en el grupo desde 2001, de 49 años, como nuevo CEO.

Desde la conferencia de inversores, la CFO Anna Manz destacó que Navratil es un líder estratégico, pragmático y orientado a la ejecución, clave para restaurar la estabilidad en un momento de volatilidad financiera y desconfianza de los accionistas.

¿Qué implica esta decisión de Nestlé?

Este es el segundo cambio de CEO en poco más de un año tras el despido en agosto de 2024 de Mark Schneider, y marca una de las peores crisis de liderazgo en la historia reciente de Nestlé.

La decisión refuerza la política de tolerancia cero de Nestlé en ética ejecutiva y cumplimiento normativo, mientras los mercados observan cómo el nuevo equipo ejecutivo abordará los desafíos operativos y de reputación.

