¿Quién era alias Chino Julio, presunto cabecilla de Los Carniceros?

La tarde del viernes 23 de enero, un nuevo hecho de violencia sacudió a Guayaquil, dejando como víctima mortal a un hombre que se movilizaba en un vehículo por el sector de La Alborada, en la zona norte de la ciudad. La víctima fue identificada como Julio Fernando Cruz Baque, de 39 años, conocido con el alias "Chino Julio", y presunto integrante de la organización criminal Los Carniceros.

Según fuentes policiales, Cruz Baque, quien tenía antecedentes judiciales por delitos vinculados a delincuencia organizada y robo, fue atacado a tiros mientras circulaba en su automóvil por la avenida Francisco Orellana, entre la ciudadela Alborada, décima segunda etapa, y Sauces 8. Los agresores, quienes se desplazaban en otro vehículo, huyeron tras el atentado.

Los Carniceros, una organización criminal que opera principalmente en el sur de Guayaquil, ha estado vinculada a múltiples hechos violentos en la ciudad, especialmente en zonas como La Malvinas. La banda está en constante conflicto con otros grupos criminales como Lagartos y Mafia 18, lo que ha incrementado la violencia en varias áreas del sur de la ciudad.

De hecho, el 14 de enero, los integrantes de Los Carniceros fueron señalados como los principales sospechosos del asesinato del cabo de policía Jean Carlos Jaramillo Barsallo, ocurrido en la cooperativa Dignidad Popular, durante una persecución a un presunto criminal. Además, el 23 de enero, la violencia no se limitó al sector de La Alborada: minutos después del asesinato de Cruz Baque, otro tiroteo se registró en las calles Esmeraldas y Portete, en el distrito 9 de Octubre, donde también se recogieron indicios balísticos.

Una zona en alerta

El ataque mortal contra Cruz Baque eleva a cinco las muertes violentas registradas en el distrito Modelo en lo que va del 2026, generando una creciente preocupación entre las autoridades y los residentes de Guayaquil. La inseguridad en la zona parece estar en aumento, y las autoridades locales se encuentran en alerta ante la creciente actividad de organizaciones criminales.

Los investigadores policiales han señalado que los atacantes en ambos incidentes podrían ser los mismos, lo que hace suponer que la violencia está siendo alimentada por enfrentamientos entre grupos criminales que buscan consolidar su poder territorial en Guayaquil. Además, se ha informado que en el segundo ataque, ocurrido en el distrito 9 de Octubre, hubo un herido y se recogieron 11 indicios balísticos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos hechos violentos y capturar a los responsables. Mientras tanto, la ciudad sigue lidiando con una creciente ola de violencia, con Los Carniceros como uno de los actores principales en este escenario de inseguridad.

