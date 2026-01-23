Director de Asesoría Jurídica de la Judicatura renuncia tras denuncia de acoso sexual

Derecha: Roger Tumalli Martínez fue director Nacional de Asesoría Jurídica desde el 4 de agosto de 2024.

Otro de los hombres de confianza de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, dejó su cargo. Se trata de Roger Fernando Tumalli Martínez, quien se desempeñaba como Director Nacional de Asesoría Jurídica desde el 4 de agosto de 2024.

La salida se produjo este 23 de enero de 2026, luego de que Tumalli presentara su renuncia irrevocable, la cual fue aceptada por el pleno del Consejo de la Judicatura.

Judicatura: oferente denuncia presunta coima del 14 % para adjudicar un contrato Leer más

Durante la sesión, el vocal Fabián Fabara señaló que el caso amerita “una respuesta institucional frente a la gravedad de la denuncia”, sin más dilaciones, tomando en cuenta que la denuncia se presentó el 28 de noviembre de 2025 y han transcurrido 56 días.

Investigación por presunto acoso sexual

Tumalli renunció después de que Teleamazonas y Radio Pichincha hiciran pública una denuncia por presunto acoso sexual en su contra. Según Diego Camacho, abogado de una funcionaria del Consejo de la Judicatura, la denuncia fue presentada el 28 de noviembre.

“Ella envió un correo electrónico a Mario Godoy y nunca recibió respuesta. Solicitó que se active el protocolo previsto para los casos de violencia de género, pero ocurrió lo contrario: fue perseguida y cambiada de cargo; la enviaron al otro extremo de la ciudad”, relató Camacho.

El abogado indicó que también presentó una denuncia en la Fiscalía, la cual se maneja bajo reserva, tanto por la naturaleza del delito como porque se encuentra en fase de indagación previa. “Después de que se presentó la denuncia, el Director Nacional de Asesoría Jurídica, como represalia, denunció a la víctima por concusión”, añadió.

Además, aseguró que el 8 de diciembre la funcionaria interpuso una queja en el ámbito disciplinario y solicitó la suspensión de Tumalli, pero este se mantuvo en funciones hasta su renuncia.

EXPRESO buscó la versión de Tumalli a través de un correo electrónico, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares Leer más

Tres altos cargos que dejan la Judicatura

Con la salida de Tumalli, ya son tres los hombres de confianza de Godoy que han dejado sus cargos. El primero fue Henry Gaibor, amigo personal del presidente de la Judicatura, quien fue denunciado por el juez anticorrupción Carlos Serrano por presuntas presiones indebidas.

RELACIONADAS Judicatura suspende a juez de Chone por presunto caso de abuso a funcionaria

En una grabación, Gaibor quedó registrado pidiéndole al juez que “ponga atención” a la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, al señalar que “esta persona podría delatar quién habría contaminado…”, en alusión al tráfico de drogas en contenedores. En el audio, Gaibor insiste en que no se trata de un pedido personal, sino de un mensaje que le fue transmitido.

El segundo funcionario que dejó el cargo fue Alex Gallo Lema, director nacional administrativo, denunciado por un oferente en un proceso de compras públicas, quien aseguró que se le habría solicitado un soborno del 24 % del valor del contrato a cambio de su adjudicación; un caso que también se encuentra en investigación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!