PLAN SALUD
El Pleno de la Judicatura destituyó a Jaco con los votos de Godoy, Larco y Ruiz.
El Pleno de la Judicatura destituyó a Jaco con los votos de Godoy, Cuadros, Larco y Ruiz.

Judicatura destituye a juez David Jacho, tras denuncia de supuesto acoso

El Pleno cesó al juez nacional, David Jacho, luego de que Damián Larco planteó acoger la recomendación de destitución

La expulsión llega una semana después de que el magistrado retomó sus funciones. El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este 7 de noviembre de 2025 destituir a David Jacho del cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), debido al proceso disciplinario por la denuncia de supuesto acoso sexual que se conoció hace meses.

La decisión para apartar a Jacho de su puesto se tomó luego de que el vocal Damián Larco planteó la moción para acoger el informe que recomendaba la destitución. La propuesta contó con los votos afirmativos del proponente, de los integrantes Alfredo Cuadros, Magali Ruiz y del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Fabián Fabara no asistió a la sesión.

El Pleno se reunió de forma reservada para tratar el informe. Luego de unos minutos, durante la intervención de los vocales en la votación, Larco dijo que el señalamiento contra Jacho es "una falta gravísima e inadmisible en del sector público". Aseguró que el expediente contra el magistrado contiene testimonios, correos institucionales, documentos de la renuncia de la funcionaria que lo denunció por supuesto acoso sexual y "versiones concordantes que demuestran relación de poder y ambiente laboral hostil generado por el juez hacia la denunciante".

Vocal pide que expediente sea enviado a Fiscalía

Ruiz, por su parte, calificó la denuncia como "un hecho insólito, que un juez de la Sala Especializada Familia, por su formación, debía poner atención a derechos de mujeres, pero en lugar de cuidarlos, los vulneró". Además, solicitó que la Judicatura remita la resolución a la Fiscalía "para que sea considerado en expediente investigativo que se adelanta como parte de una acción penal" generada por este caso.

Jacho es juez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.

Juez Jacho retoma funciones, tras sanción por denuncia de supuesto acoso

Godoy acogió la petición, indicó que el documento será remitido al Ministerio Público y aseguró que la decisión está sustentada en un informe de 31 páginas que elaboró una veeduría técnico- jurídica de la Judicatura, conformada el pasado 16 de octubre, "que concluye que procedimiento administrativo instaurado contra el juez siguió el debido proceso". 

El proceso de la Judicatura contra Jacho se inició en julio, luego de la difusión de la carta de renuncia de la excolaboradora del magistrado, quien señaló que habría sufrido acoso por parte del conjuez. 

El 17 de ese mes el Pleno intentó destituirlo, pero no hubo quórum para tomar esa resolución. El juez también fue sancionado con la suspensión de tres meses del cargo sin remuneración.

