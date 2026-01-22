Judicatura: oferente denuncia presunta coima del 14 % para adjudicar un contrato

La denuncia de un oferente sería por un presunto pedido de soborno.

Un oferente que participaba en un proceso de contratación del Consejo de la Judicatura (CJ) denunció que funcionarios de la institución le habrían solicitado el 14 % del valor del contrato a cambio de garantizarle la adjudicación de un servicio de mantenimiento del parque automotor institucional, cuyo presupuesto referencial asciende a 232.035,26 dólares.

La denuncia, registrada el 19 de enero de 2026, a las 12:25 pm,a través de los buzones de transparencia y con copia a la vocal Magaly Ruiz, se refiere al proceso LICS-CJ-2025-004, publicado en el portal del Sercop. Según el denunciante, durante la fase de convalidación de errores, en la que participaron inicialmente unos 15 oferentes, recibió una llamada telefónica para concretar una reunión en un restaurante del norte de Quito, cerca de la avenida González Suárez.

Denunciante de Godoy: “Vengo a reivindicar a los jueces honestos como Carlos Serrano” Leer más

Una reunión en una cafetería

En ese encuentro, de acuerdo con el relato, habrían participado Alex Gallo Lema, entonces Director Nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura, y Miguel Caicedo Almeida, Subdirector Nacional de Servicios Generales. Ambos funcionarios ingresaron a la institución en agosto y septiembre de 2024, respectivamente, en la administración de Mario Godoy, presidente del organismo.

“En esta reunión estas dos personas me manifestaron que, si quiero participar y ganar el proceso de contratación, debo entregarles un porcentaje del monto que se adjudique, requiriéndome el 14 %, ante lo cual respondí que no tengo esa cantidad de dinero (32.484 dólares). Me supieron indicar que otros proveedores incluso están entregando el 18 % y 20 %. Incluso el señor Alex Gallo me dijo que él podría darme haciendo la oferta para que yo pueda ser el oferente adjudicado o ganador”, señala la denuncia sin que haya aportado alguna otra evidencia como fotos, grabaciones, chats o audios.

Tratamiento al interior de la Judicatura

Los hechos fueron puestos en conocimiento no solo de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, sino también del presidente del organismo, Mario Godoy, luego de que la vocal Magaly Ruiz Cajas informara haber recibido directamente la versión de la presunta víctima. A partir de ello, la Dirección de Transparencia activó los mecanismos institucionales de análisis y trasladó el caso a la Dirección General para que se ejecuten acciones administrativas, de control y verificación, sin que en esta etapa preliminar se determinen responsabilidades.

Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares Leer más

Tres días después de registrada la denuncia, este jueves 22 de enero de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió un comunicado público en el que informó la “desvinculación inmediata de dos funcionarios”, como medida adoptada ante presuntos actos de corrupción relacionados con irregularidades en un proceso de contratación pública que fue declarado desierto.

Sin embargo, EXPRESO conoció que Alex Gallo presentó su renuncia el 20 de enero de 2026, es decir, dos días antes del pronunciamiento del Pleno y un día después de la denuncia. En su carta, Gallo señaló que su salida “responde a motivos estrictamente personales”, y expresó su agradecimiento a la institución.

RELACIONADAS Judicatura explica por qué un juez anticorrupción procesado sigue despachando causas

En su pronunciamiento, el Consejo de la Judicatura reiteró su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción dentro de la Función Judicial, e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto indebido a través de los buzones institucionales.

En cuando al contrato, en el portal del Sercop consta una declaratoria de desierto, que fue publicada el 19 de enero, a las 12:49. Es decir, pocos minutos después de que llegara la denuncia al correo.

EXPRESO contactó a Alex Gallo y Miguel Caicedo para conocer su versión. Este no respondió un mensaje y Miguel Caicedo colgó la llamada cuando el medio se identificó. Luego bloqueó los mensajes de Whatsapp.

El proceso de contratación LICS-CJ-2025-004, para dar mantenimiento al parque automotor, fue declarado desierto. Captura de pantalla Sercop

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!