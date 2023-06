No me gusta hablar en nombre de nadie, especialmente en lo que se refiere a necesidades o preferencias, pues lo que yo necesite o prefiera puede ser muy diferente a lo que usted requiera o desee para mejorar su calidad de vida. Además, es muy pedante hablar en representación de otros sin que se lo hayan pedido; como aquellos que dicen “hablo en nombre del pueblo” o “soy la voz de los que no tienen voz”.

Las notas ministeriales, de 0 a 10 Leer más

Sin embargo, hay ciertas necesidades o aspiraciones comunes para toda la población y que, muy difícilmente, alguien podría decir que no las necesita o no desea que se cumplan. Es así como me atrevo a pedir que se cumplan, por no decir exigir, como realmente corresponde, a las nuevas autoridades seccionales. Después de todo, es nuestro dinero el que administran.

AGUA POTABLE VERDADERAMENTE POTABLE

La palabra “potable” viene de “potabilis”, que significa “bebible”. ¿Cree usted que el agua de su ciudad es bebible?

El abastecimiento de agua a la población debe dejar de verse como un negocio que mientras más consume el usuario más vende y más gana la empresa concesionaria. En los países civilizados, todos consumen el agua que sale de la llave. Aquí, debemos comprar agua embotellada. El negocio de venta de agua en botellas en cualquier parte del mundo es para restaurantes de lujo o para gente adinerada. Aquí, beber agua purificada es casi una necesidad básica que nos cuesta una fortuna. Los alcaldes deben decirles a sus ciudadanos si tienen un plan para lograr este objetivo y para cuándo lo van a conseguir.

Durán ha sufrido la carencia del agua potable desde hace décadas y aún no se resuelve el problema. ARCHIVO

RECOLECCIÓN DE BASURA ECOLÓGICA Y EFICIENTE

No sé si es por complejo o por falta de inteligencia, pero en todos los países del mundo hay contenedores de basura en las esquinas donde más aglomeración de población hay, o en lugares especiales en zonas residenciales. Estos contenedores facilitan la recolección y permiten realizar un primer reciclaje que ayuda a la naturaleza. En nuestro país la demagogia nos ha llevado al punto de no permitir que las concesionarias de recolección de basura puedan reciclar, favoreciendo a empresarios que se aprovechan de los chamberos, a quienes ni siquiera afilian a la Seguridad Social.

Un breve análisis al perfil de los precandidatos: parte final Leer más

Proceso. La recolección de basura es en camiones, los consorcios y municipios que se encargan no ejecutan una eficiente separación y tratamiento de desperdicios. Gustavo Guamán

ASFALTADO QUE DURE EN EL TIEMPO

En casi todas las ciudades de Ecuador, hay zonas que son asfaltadas dos y tres veces al año. Lo mismo ocurre con los caminos vecinales. ¿Por qué? Porque el asfalto es de mala calidad, dicen. No dudo de esta aseveración, pero si el asfalto es malo, ¿por qué diablos lo siguen usando o permiten que los contratistas lo utilicen? O ¿la intención es que siempre se dañen para volver a contratar? Quisiera que alcaldes y prefectos digan si van a acabar con esto o van a seguir con la misma cantaleta del asfalto malo.

Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez: lo que se espera de las nuevas dignidades Leer más

Obreros taparon grietas de las calles de la Florida Norte, noroeste de Guayaquil . Cortesía

ESTEROS LIMPIOS

Recuerdo de mi infancia es haber nadado en el estero Salado, bajo el puente 5 de Junio, en Guayaquil. Hoy eso es impensable. Sería un baño con tantos residuos tóxicos que seguramente me convertirían en algún mutante de ‘Hombres X’. También recuerdo que hace algunos años un representante de Países Bajos ofreció que su gobierno podría limpiar los esteros de la ciudad sin costo alguno. La oferta fue rechazada antes de que se la proponga formalmente. Obvio, si no tiene costo, no hay comisión que se pueda cobrar. Quisiera saber que va a hacer el alcalde de Guayaquil para limpiar los esteros. Quizá todavía puede pedir ayuda a los neerlandeses.

La muerte cruzada, una sola causal con varios responsables Leer más

Las jornadas de limpieza en el estero Salado son maratónicas debido a la gran cantidad de basura y desperdicios. archivo

CAMINOS VECINALES ASFALTADOS Y RÍOS NAVEGABLES Y LIMPIOS

En mi opinión, los gobiernos provinciales tienen como misión primordial mantener los caminos vecinales en buen estado y que los ríos de sus provincias estén controlados para que fluyan en verano y no se desborden en invierno. ¿Por qué? Porque es la forma en que los agricultores pueden sacar sus productos para llevarlos a las ciudades. Buenos caminos y ríos navegables logran que se produzca mejor y se genere riqueza y empleos. No conozco, de ninguna Prefectura, un plan oficial para enfrentar el fenómeno de El Niño que va a desbordar ríos y a destruir caminos vecinales. Sin embargo, sí veo mucha politiquería, solicitud de competencias sin explicar bien los motivos y una elevada dosis de prepotencia en ciertas autoridades, a quienes quizá, el nuevo poder que tienen se les ha subido a la cabeza. Algunas incluso me hacen recordar a una exalcaldesa que se creyó diosa eterna, siendo una simple mortal al igual que todos nosotros.

Una revolución a la Policía, más allá de inyectar dinero Leer más