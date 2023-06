Conocer las propuestas de los candidatos a la Presidencia es sin duda algo muy importante antes de darle a uno de ellos nuestro voto, pero conocer sus antecedentes y sus perfiles es quizás más importante que lo que proponen, porque nos permite hacernos una idea qué clase de presidente tendríamos en caso de que gane las elecciones.

El ambientalista

Tuvo un millón de votos en las presidenciales de 2021, lo que lo convierte en uno de los más opcionados para pasar a la segunda vuelta, más aún si hay una votación dividida del centro y la derecha. Militó en el extinto MPD, luego vio en el ambientalismo su vocación por proteger la naturaleza, a tal punto que cambió oficialmente su nombre de Carlos a Agua Selva.

Fue perseguido y atropellado por el autoritarismo de la Revolución Ciudadana y hasta su pareja fue expulsada del país.

Se autoproclama cercano a una “izquierda flexible” y asegura no ser comunista, pero sí “comunitarista”, cuya esencia radica en la carencia de una ideología, promueve una vida tribal comunitaria y su lema principal es ‘Nosotros contra los otros’.

En este siglo en el que las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial empiezan a reemplazar los métodos de producción, su propuesta sería un completo fracaso. Todos queremos agua limpia y naturaleza sana, sin embargo, en un país donde la pobreza y la inseguridad son consecuencias del subdesarrollo, no podemos darnos el lujo de no contar con una explotación responsable de nuestros recursos naturales. Los sectores exportadores de petróleo, banano, camarón, pesca, café, cacao y flores se verían destruidos en caso de aplicarse políticas extremas de hiper protección del ambiente.

Creo que, si consigue la unidad de los movimientos indígenas, podría ganar la Presidencia de la República, sin embargo, su mandato tendría corta vida. Sus convicciones no le darían una reelección en 2025 o lo llevarían por el mismo camino del señor Castillo en Perú.

El más preparado, pero que no emociona

Tiene la preparación académica, la experiencia en servicio público y el contacto con la realidad del país por su actividad profesional. Se convirtió en figura nacional cuando asumió la Vicepresidencia en 2018.

Es otro de los favoritos para llegar a la segunda vuelta, no obstante, debe lograr que el centro y centroderecha no se desparrame en más candidaturas. Por las circunstancias actuales que vive el país podría ser la persona adecuada para ocupar la Presidencia, lo demostró durante la pandemia. Armó un plan y dentro de nuestras posibilidades organizó una atención adecuada en un sistema hospitalario que nunca estuvo preparado. Enfrentó el paro nacional en octubre 2019 y logró hacer cambiar de opinión a una buena parte de los dirigentes indígenas al igual que a los transportistas. Hubiera tenido éxito si el presidente no se echaba para atrás por temor a la violencia.

Hoy, el país requiere una o un presidente que concilie y que sea prudente. No nos sirven los confrontadores, revanchistas o violentos. Tampoco los pusilánimes. Para combatir la inseguridad no hay que salir a darle bala a todo el mundo o llenar las cárceles de delincuentes; se requiere un estratega capaz de elaborar un plan con políticas públicas de rápida efectividad y duraderas. Para acabar con la inestabilidad política necesitamos alguien que dialogue, que consiga acuerdos y respete espacios de poder; sin odios ni venganzas. Este candidato podría hacerlo, pero… no emociona y, para conseguir el voto de los ecuatorianos es necesario que toque la tecla emotiva en los temas que más nos preocupan y por los cuales vamos a votar. Su mensaje necesita tocar esa tecla, urgentemente.

El heredero

Es el hijo del hombre más rico del Ecuador y su heredero político. Como todo ciudadano tiene derecho a participar, pero no entiendo muy bien su candidatura.

En 2021 logró una curul por Santa Elena cuando nadie se lo esperaba y en la Asamblea no lo hizo mal, pero tampoco tuvo una actuación destacada. Es el más joven de los candidatos con apenas 36 años y tiene algunos asuntos judiciales relacionados con su vida personal que debe resolver. Posee estudios superiores en el exterior y una maestría en Administración Pública de Harvard. Más allá de querer iniciar una carrera presidencial y darse a conocer a nivel nacional, opino que, por ahora, no está preparado para dirigir este país. No creo que consiga una gran votación, pero divide su tendencia y ese mínimo porcentaje que obtenga, se lo quitará a algún otro candidato con más posibilidades que él.

Solo recuerde que quien nos gobierne, bien o mal, será porque nosotros elegimos bien o mal.