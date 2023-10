La queja de la afiliada Martha Ashqui tuvo eco en el IESS, que le dio solución

Martha Ashqui levantó su voz y fue escuchada. La docente ambateña dio a conocer el descontento que sentía con el Hospital del Seguro Social de Ambato a Diario EXPRESO y el mismo día que este medio publicara su caso fue llamada por la administración de la entidad.

Su historia se publicó el martes 10 de octubre y ese mismo día personal administrativo pidió conocerla, pero ella acudió un día después. Martha Ashqui pensó que le iban a reclamar por haber hecho pública su queja, pero sus dudas se disiparon cuando la abogada del área administrativa de la entidad, Gabriela Cevallos, le solicitó que le comente su inconveniente para ayudarla a resolverlo.

La afiliada les relató que ha tenido problemas al solicitar un turno de atención para ella y su hija. Ella tuvo complicaciones con su vesícula en agosto de este 2023 y al acudir hasta el área de Emergencia del Seguro Social en Ambato no la atendieron y frente a la falta de empatía de los médicos de turno decidió acudir a una clínica privada.

El miércoles 11 de octubre, Martha volvió a narrar todo lo que pasó con ella y el turno para su hija. “Ahora pido ayuda para mi hija, porque ella necesita una operación maxilar antes de que cumpla los 18 años y la doctora que la atendió fue grosera. Le rogué para que me diera una cita antes de que ella cumpla la mayoría de edad y no le importó”, expresó Martha delante de la abogada.

Gabriela Cevallos escuchó atenta el relato de la afiliada y mencionó que en el hospital del Seguro Social de Ambato hay un solo médico que realiza ese tipo de operaciones maxilares y han recibido varias quejas de la atención que reciben los asegurados.

“Es bueno conocer el malestar de los afiliados para hacer los respectivos llamados de atención a los médicos. Aquí se han realizado varios seguimientos, porque queremos que siempre se dé una atención cordial”, expresó la abogada.

Martha mencionó que fue a buscar el turno a finales de septiembre y se lo dieron para mayo de 2024. “Cuando me entregó el turno me recalcó que no era nada seguro que la atienda en esa fecha, porque podría ser cambiado a otras personas de acuerdo con la gravedad. Mi hija una vez que cumpla los 18 años ya no la pueden atender en el Seguro Social y es molestoso tener que rogarles, casi suplicar por una atención que debería ser eficaz”, protestó la afiliada.

El jueves 12 de octubre, Marta Ashqui fue nuevamente citada por el personal administrativo de la entidad, que le resolvió el problema para que su hija pueda tener la operación a tiempo.

“Nosotros no deberíamos tener que andar quejándonos a cada rato. Por eso se paga una afiliación mensual y los sueldos de quienes trabajan en el IESS los pagamos nosotros, los asegurados, y deberíamos tener un mejor trato. Espero que este sistema cambie en algún momento”, mencionó Ashqui.

La abogada Gabriela Cevallos aseguró que están realizando el seguimiento a los profesionales que no brindan una cordial e inmediata atención a los pacientes e hizo el llamado para los afiliados que se sientan afectados por la atención en el Hospital del Seguro Social de Ambato, para que hagan conocer el malestar y así tomar los correctivos necesarios y a tiempo.

