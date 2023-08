Si algo nos demuestran los números y la repartición de curules que estamos presenciando es que hay constantes en el país. Primer hecho: los únicos partidos de base en el Ecuador son el correísmo (hoy lista 5) y el PSC. El resto de movimientos responde a la coyuntura y a la popularidad en esas elecciones de su candidato a la presidencia. Solo así se explica que en el furor de Hervas, la ID haya obtenido 18 curules, y hoy, estén peleando por uno. La misma explicación aplicaría para Pachakutik 2021 vs. Pachakutik 2023.

A partir de este hecho podemos concluir una constante o tendencia: el correísmo primera fuerza; el resto fraccionado y respondiendo al furor del momento; y el PSC con su número fijo, posicionándose como el voto dirimente. Así fue en el 2021, ahora en el 2023, y pareciera que el 2025 no será la excepción.

Pero ahondemos en los resultados de hoy... Con la conformación de la Asamblea actual: ¿Qué nos espera? En la Asamblea pasada, la primera fuerza era el correísmo y la segunda Pachakutik. El brazo político de la CONAIE en más de una ocasión, logró juntarse con el correísmo. Especialmente cuando se trataba de destituir al Gobierno. Hoy la primera fuerza se repite, pero la segunda es Construye 25. Y ya anunciaron que jamás pactarán con el correísmo. Lo que no significa -necesariamente- que no votarían igual que ellos. Por eso, aunque desde una primera lectura, pareciera que la Asamblea Nacional resultará polarizada, todo dependerá de dos cosas: (i) quién proponga la ley, y (ii) el tema. No es lo mismo una ley sobre trata de personas que una reforma al código laboral.

Y finalmente… ¿Cómo se verá esta Asamblea en los dos escenarios?

Luisa probablemente tenga mayor facilidad de gobernar con la Asamblea Nacional. El número de sus asambleístas más el apoyo de independientes y movimientos locales, podría darle la mitad más uno para aprobar leyes. Pero 'con las justas', difícilmente tendrá el capital político para cambios sustantivos, donde necesitaría tres cuartas partes del pleno.

Daniel Noboa Azín tendría que ser muy inteligente no solo en los acercamientos políticos con las otras bancadas, sino en lo que proponga. Pues, debería presentar proyectos que sean políticamente costosos oponerse. Es decir, que hacerlo signifique darle la espalda a un país que quiere trabajar y que necesita seguridad… nadie quiere el precio de la impopularidad, especialmente si el 2025 está a la vuelta de la esquina.

