Las cartas ya están sobre la mesa. Quienes no pudieron retornar a su curul, porque la ciudadanía no los respaldó con su voto en las urnas, miran desde lejos a quienes sí lo lograron. Algunos ya han analizado qué les afectó en su deseo de volver a la Asamblea. Otros, aún no y prefieren que pase más tiempo para hacerlo. Sin embargo, tienen muy claros los retos y determinaciones que les esperan a los nuevos 137 legisladores.

Todos manifiestan que el tablero se movió una semana antes de las elecciones, tras el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Así lo cree Bruno Segovia, exlegislador que corrió por la alianza Claro que se Puede como candidato nacional.

Segovia fue asambleísta por Pachakutik, pero se separó de la organización. CORTESÍA

Por eso, a él le quedan dudas de la composición de la actual Asamblea, ya que “la mayoría vuelve”. “El asesinato de Fernando Villavicencio, que afectó al correísmo... ¿cómo es posible que haya subido la votación de sus legisladores? Yo no tengo ninguna confianza en el CNE”.

También señala que como sus votos estaban ligados al presidenciable Yaku Pérez, también le afectó su caída, aunque “no es culpa de él, solo que esta vez no nos tocó”.

Posesión. En la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, los nuevos legisladores designarán a sus autoridades: presidente, vicepresidentes y vocales.

Para Esteban Torres, exasambleísta socialcristiano, aunque esta vez contó con más votos que en los comicios pasados, “el voto póstumo” no le permitió volver a su curul. Además precisa que en todos los cantones, menos en Ambato, obtuvo 10 % más de votos que en 2021.

El exlegislador Esteban Torres llegó como legislador alterno. Se candidatizó y ganó la curul en las elecciones del 2021. archivo / expreso

El “voto sentimental de la población” benefició a candidatos que no eran conocidos, sobre todo en provincias pequeñas como Cañar, opina Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, quien tampoco fue favorecido en las urnas. Para él, el asesinato de Villavicencio cambió todo el panorama político del país. Ahora, esta Asamblea “tiene el reto de desempeñar y de representar de la mejor manera” a sus electores.

Virgilio Saquicela llegó a la Asamblea de la mano del movimiento Unión Ecuatoriana e intentó regresar con el Partido Socialista. archivo / expreso

En cambio, para Luis Almeida, quien llegó a la Asamblea en 2021 con el Partido Social Cristiano y buscaba la reelección con el movimiento Centro Democrático (CD), el tiempo fue un factor determinante para él, ya que no logró que la ciudadanía lo identificara con la lista 1. Además, agrega que no contó con recursos económicos fuertes para ello.

Almeida sostiene que aunque su imagen estuvo en la papeleta, no fue fácil que sus votantes lo relacionaran con CD. Esto porque al igual que a otras organizaciones políticas, al movimiento le falta una mayor estructura, a más de las persecuciones que sufrió el grupo, argumenta.

Luis Almeida ha sido varias veces legislador con varias organizaciones políticas como Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano. Intentó regresar con Centro Democrático. archivo / expreso

Ahora todos se dedicarán a su libre ejercicio. Son abogados. Almeida ya volvió a la radio, regresará a la cátedra y a su finca de cacao. Por su parte, Torres organizará talleres de formación política. Ninguno dejará la política, dicen.

