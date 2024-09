¿Puedes quedarte con la fruta del árbol de tu vecino? Esto dice la ley

Imagina esta situación: tienes un vecino con un frondoso árbol frutal, y un día, una de sus ramas cargadas de fruta se extiende sobre tu patio. Con el paso del tiempo, las frutas comienzan a caer en tu propiedad. La pregunta surge entonces: ¿esas frutas ya te pertenecen, o siguen siendo de tu vecino?

La respuesta a este dilema está contemplada en el Código Civil ecuatoriano, que establece una serie de reglas claras respecto a la propiedad de los frutos y la interacción entre vecinos en tales casos.

Las frutas de un árbol ubicado en la propiedad de tu vecino pueden caer en tu patio. CANVA

Lo que dice la ley sobre el fruto que cae en patio ajeno

El Código Civil ecuatoriano aborda este tipo de situaciones en sus artículos 986 y 987. Según el artículo 986, si un árbol extiende sus ramas o raíces hacia un terreno ajeno, el dueño del suelo tiene el derecho de exigir que se corte la parte excedente de las ramas y puede cortar por sí mismo las raíces que invaden su propiedad. Esto establece una primera línea de defensa para quienes no desean que los árboles de sus vecinos invadan su espacio.

Sin embargo, el artículo 987 entra en más detalle sobre la propiedad de los frutos. Este artículo establece que los frutos que nacen en las ramas extendidas sobre terreno ajeno pertenecen al dueño del árbol. Es decir, aunque las ramas se encuentren en tu patio, la fruta que cae sigue siendo propiedad de tu vecino.

Pero la ley también contempla el acceso a estos frutos. El dueño del árbol no puede entrar a recogerlos sin el permiso del dueño del terreno en el que han caído. Este permiso debe ser otorgado en horarios y días que no causen inconvenientes al dueño del terreno, pero no se puede negar de forma arbitraria.

Entonces, ¿a quién pertenecen las frutas?



A pesar de que las frutas caigan en tu patio, según la ley ecuatoriana, siguen siendo propiedad del vecino que cuida del árbol. Sin embargo, esto no significa que él pueda entrar a tu propiedad a recogerlas cuando quiera. La ley equilibra los derechos de ambas partes, permitiendo que el dueño del árbol recoja sus frutos, pero solo con tu autorización y en horarios que no te perjudiquen.

