El próximo Gobierno, con una lista de desafíos sobre la mesa

El próximo presidente que se instale en el Palacio de Carondelet no solo gozará de un mandato completo de cuatro años, sino que, ni bien se instale su gobierno, lo estarán aguardando varias problemáticas que deberá sortear para garantizar su estabilidad y la del Estado.

(No te pierdas: ¿Licencia para la campaña electoral 2025? El CNE decide no pronunciarse)

Tatuaje de Daniel Noboa: ¿Estrategia comunicacional para las elecciones en 2025? Leer más

Al menos cinco retos son los que, de acuerdo con analistas consultados por EXPRESO, tendrá que afrontar el próximo mandatario. Sin embargo, el poder sortearlos o agravarlos, señalan, dependerá de la gobernabilidad que el siguiente presidente pueda gestionar para su régimen y así no gobernar en crisis.

El reto de la crisis energética

De acuerdo con el analista político Giuseppe Cabrera, una de las primeras pruebas de fuego que deberá encarar el próximo gobierno será presentar y mantener una narrativa prudente ante la crisis energética, para no menoscabar de entrada la palabra del presidente.

“Más allá de los anuncios del presidente Daniel Noboa (sobre el fin de los apagones), el cambio climático no va a retroceder y la dependencia (a las lluvias) continuará en este y en los siguientes gobiernos”, sostiene, al señalar que sería positivo tener una visión prudente del tema.

De no ser así, acota, la credibilidad del próximo mandatario se vería seriamente golpeada, provocando que el descontento social aumente y la oposición política también: “No puede tomarse este tema como algo secundario. No hay que confiarse de que no habrá cortes de energía en los siguientes meses”.

Sobre la participación ciudadana

Por otra parte, Santiago Pérez, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), sostiene que otro de los retos que deberá afrontar el próximo gobierno será fortalecer la participación de la ciudadanía, para que no se sienta excluida de la toma de decisiones.

Aunque no suele ser un tema que los gobernantes tomen en cuenta, Pérez señala que es relevante, en especial cuando espacios de convergencia, como la Asamblea Nacional o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tienen un comportamiento poco predecible para el mandatario.

“Será importante monitorear qué pasará con el CPCCS y la Asamblea Nacional y el entramado de posiciones políticas que hay entre ellos”, advierte. De no hacerlo, dice, se podría generar un problema de ingobernabilidad creciente que el próximo presidente no podrá detectar hasta que estalle.

RELACIONADAS Elena Nájera pide a Atamaint que se pronuncie sobre la licencia de Noboa

Armonía entre funciones del Estado

En esa misma línea, Santiago Pérez acota que a la par de la participación ciudadana, también será importante que el siguiente presidente logre armonía entre las diferentes funciones del Estado, lo que debería traducirse en estabilidad para su proyecto político.

“Los consensos políticos entre las fuerzas políticas serán vitales. En especial, encontrar esos mecanismos desde el Legislativo para resolver los grandes problemas del país (en) seguridad, economía, la cohesión social y las relaciones internacionales”.

Este punto es clave, según anota Cabrera, ya que “la época del partido único se terminó. La regla será tener legislaturas variopintas y un montón de independientes. Sea quien sea el próximo presidente, tendrá que gestionar la relación con esas bancadas”.

El reto para frenar al crimen organizado

De la buena relación que tenga el próximo presidente con la nueva Legislatura, según Cabrera, dependerá la firmeza con la que se enfrente a otro de los grandes retos para el próximo gobierno: el crimen organizado. En especial para poder rearmar estrategias en temas que, según dice, parecen bajo control, pero que podrían desatarse.

María Gabriela Castro: "El éxito del debate presidencial dependerá de los candidatos" Leer más

“El tema del control de las cárceles por las Fuerzas Armadas no es sostenible porque o serán captados como los guías penitenciarios o serán expulsados, tal vez agravando la violencia interna. Algo se lo puede observar con la presencia de secuestros, extorsiones y sicariatos. Habrá, además, que discutir si se continúa con la política de guerra o no”, expone.

Según Cabrera, este tema se conecta directamente con otro de los retos que enfrentará el próximo presidente: su postura ante la justicia. “Habrá que observar el grado de participación que tendrá el próximo mandatario con la justicia: si va a interferir, si habrá autonomía, si va a observar”, dice y señala que al análisis hay que añadir que el 2025 será un año de recambios.

No solo que probablemente se elegirá al nuevo fiscal general del Estado, sino que también se debe renovar la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral. Todas entidades que, desde sus nichos, están conectadas en una estrategia para combatir al crimen organizado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!