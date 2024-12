María Gabriela Castro: "El éxito del debate presidencial dependerá de los candidatos"

El 28 de noviembre de 2024, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a los cinco integrantes del Comité Nacional de Debates encargado de estructurar las preguntas y proponer a los moderadores del careo entre los candidatos presidenciales de los comicios generales de 2025.

La integrante del Comité Nacional de Debates para las elecciones generales de 2025, María Gabriela Castro, atiende a EXPRESO para conversar sobre el avance de la nueva edición de Ecuador Debate, los cambios que se están haciendo con relación a los careos presidenciales previos y la importancia de que exista un debate entre los aspirantes a la Vicepresidencia.

La integrante del Comité de Debates para las elecciones de 2025, María Gabriela Castro, adelantó este 24 de diciembre que a inicios de enero del próximo año se revelarán los ejes temáticos del debate presidencial.



El reto de resumir las prioridades del Ecuador en tres ejes

- Desde que se hizo pública la designación del Comité de Debates, no se han conocido novedades. ¿En qué etapa se encuentran en este momento?

Ya hemos sostenido varias reuniones internas, al menos cuatro o cinco. Ahora nos encontramos en la selección de la terna para los moderadores del debate. Esperamos enviarla antes del 3 de enero de 2025.

- ¿Qué perfil de moderadores se busca para el debate entre los candidatos presidenciales?

Estamos evaluando perfiles. Ya el reglamento establece requisitos básicos, como que sea un profesional de la comunicación con un título registrado en la Senescyt y que tenga al menos cuatro años de experiencia. Sin embargo, nosotros estamos evaluando más allá: la imparcialidad. También hay que guardar la paridad de género.

- Por otro lado, el Comité también elabora las preguntas. ¿Qué temáticas se están priorizando? ¿Se tomará en cuenta la crisis energética?

Luego de que enviemos las ternas (una de hombres y otra de mujeres) al Consejo Nacional Electoral (CNE), vendrá el establecimiento de los ejes temáticos. Para la primera vuelta serán tres ejes y los mismos se presentarán el 13 de enero de 2025, el mismo día en que se hará el sorteo para conocer el orden de los candidatos.

- ¿Qué temas contemplan estos tres primeros ejes?

Tratar de resumir en tres ejes todos los temas que le interesan al país es complejo. Sin embargo, personalmente considero que hay temas que la coyuntura demanda: la crisis energética, la economía y sus diferentes aristas, el empleo, el IESS, la lucha anticorrupción, entre otros. Como Comité hemos lanzado varios temas, pero aún nos hace falta consensuar los ejes del debate.

- Son muchos los temas por abordar, ¿Qué tan grande se prevé que sea el banco de preguntas para el debate?

Son 16 candidatos y el tiempo no nos acompaña. En el debate, por eje, vamos a plantear una pregunta. Lo que esperamos es tener diferentes preguntas por bloque de candidatos, para que no se repitan.

El debate presidencial será en dos bloques de 8 candidatos cada uno. ARCHIVO

El formato del debate presidencial y sus mejoras

- ¿Bloques de candidatos?

El debate será el 19 de enero de 2025 y será dividido en dos bloques: ocho candidatos de 19:00 a 20:30 y los otros ocho desde las 20:30 hasta un poco más de las 22:00. Cabe decir que el Comité no estableció el formato del debate, eso ya fue establecido por el CNE.

- ¿Y qué correctivos están tomando con relación a ediciones anteriores del debate?

Desde la primera edición del debate, en 2021, se han hecho algunas mejoras. Por ejemplo, se cambiado el rol de los moderadores para que puedan interrumpir y no solo lean las preguntas. Además, hemos rescatado la longitud de las preguntas para que sean breves, al grano y que no tengan mucho contexto y no marear al elector e incluso provocar que el candidato se vaya por otro lado.

El compromiso del Comité es elaborar preguntas pertinentes. Ya quedará en los electores escrutar las respuestas. María Gabriela Castro Integrante del Comité de Debates

- ¿Estos cambios garantizarán un mejor debate?

Podemos tener el mejor formato de debates y a los mejores moderadores, pero si no tenemos candidatos que respondan cómo van a solucionar los problemas del país, no hay nada que hacer.

- Otro problema es la gran cantidad de candidatos...

El éxito del debate estará determinado si el candidato contesta cómo va a solucionar los problemas del país. Realmente tendrá poco tiempo, alrededor de minuto y medio para responder las preguntas y unos segundos para las réplicas y contrarréplicas, pero ahí se verá su capacidad de síntesis.

- A la par, la academia organiza el debate entre los candidatos a vicepresidente. ¿Creen que, en su momento, también debería ser obligatorio?

Sería un gran logro conocer qué piensan los candidatos a la Vicepresidencia, porque también (ese debate) puede aportar. Si eso implica (hacer) reformas al Código de la Democracia, eso ya dependerá de la Asamblea Nacional o de quien venga la propuesta. Por otra parte, la academia es un motor, una luz, que también puede dar soluciones a las realidades del país.

