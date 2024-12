Tatuaje de Daniel Noboa: ¿Estrategia comunicacional para las elecciones en 2025?

El presidente Daniel Noboa ha vuelto a captar la atención del país, esta vez no por su gestión política, sino por dos publicaciones realizadas en sus redes sociales el domingo 29 de diciembre de 2024 donde muestra con orgullo un nuevo tatuaje compuesto por cuatro aves fénix.

Al ritmo de la banda estadounidense Stone Sour, Noboa compartió primero un video en el que muestra el proceso de su tatuaje, destacando un diseño de un fénix, símbolo de resiliencia y renacimiento. El video se intercala con extractos que rememoran los desafíos enfrentados durante su mandato presidencial, intentando así reforzar la metáfora de superación del país bajo su liderazgo.

En una segunda publicación, compartió imágenes más detalladas de los pequeños fénix que, según explicó, representan a sus tres hijos. "Quiero que mis hijos sepan que en esta vida no importa cuántas veces caigas; lo importante es levantarte y seguir adelante, como lo hemos hecho este año", escribió el jefe de Estado.

Más allá del simbolismo emocional, esta acción no ha estado exenta de controversia, ya que ha generado opiniones divididas sobre el uso de este símbolo en el contexto de su gestión política, sobre todo por la relación con el Plan Fénix, que prometía erradicar la inseguridad en Ecuador, uno de los países más violentos de la región y que cierra el 2024 con alrededor de 6.500 homicidios.

¿Un mensaje de cercanía o una estrategia política?

Pamela León, estratega en Comunicación Política, subraya que la publicación parece tener una clara intención electoral. Según León, los elementos de recordación, como el ataque armado a TC Televisión, tienen como objetivo proyectar una narrativa de superación y capacidad resolutiva.

El Gobierno usa estas tácticas para proteger más al candidato que al presidente, distanciándolo de los temas de crisis y generando contenido que logra alejarlo de cuestionamientos más perjudiciales para su campaña". Pamela León Estratega en Comunicación Política

"Busca asociar escenarios adversos con su 'aval de cumplimiento'. Por eso habla de la peor sequía y lo empata con el anuncio del fin de los apagones en diciembre, que, en este minuto, son situaciones tangibles que buscan consolidar la percepción de un líder que cumple lo que promete", destaca la máster en Comunicación y Marketing Político.

Andrea Grijalva, analista en Comunicación Política, señala que el presidente ha adoptado una estrategia de storytelling con una narrativa emotiva y anecdótica, que muestra el arquetipo del 'héroe' para "humanizar su imagen y generar empatía", sobre todo con los jóvenes que utilizan redes sociales como TikTok e Instagram.

Ambas expertas sugieren que estas publicaciones pueden servir para desviar la atención de temas más controversiales, como la desaparición forzada de los cuatro menores de edad de Las Malvinas -razón por la que varios ciudadanos calificaron la publicación de indolente e inoportuno- y el polémico contrato con Progen, asuntos que carecen de una resolución clara e inmediata y que han generado cuestionamientos sobre la gestión del gobierno.

"En este momento, el Gobierno usa estas tácticas para proteger más al candidato que al presidente, distanciándolo de los temas de crisis más complejos y generando contenido que, aunque pueda ser criticado, logra mantenerlo en el centro de la conversación pública y alejarlo de cuestionamientos más perjudiciales para su campaña" sentencia Pamela León.

El uso de redes sociales como estrategia de campaña

Este esfuerzo comunicacional del equipo de Noboa, además, busca instalar, a través de esta narrativa “anecdótica” de los tatuajes, un distractor en la opinión pública que ahora mismo lo critica por el caso de los 4 niños de Las Malvinas". Andrea Gijalva Analista en Comunicación Política

Andrea Grijalva también indica que, aunque la campaña oficial aún no ha comenzado de forma oficial, la precampaña está en marcha desde hace tiempo. "Aunque los candidatos presidenciales han iniciado ya la promoción de sus propuestas e imágenes, Daniel Noboa ha optado por un enfoque diferenciado: fortalecer su comunicación en redes sociales, enfocándose en su gestión y cultivando una narrativa personal que conecta con la ciudadanía".

Este enfoque no está exento de apoyo estratégico, advierte la analista, quien aclara que "se ha evidenciado el uso de una maquinaria digital compuesta por cuentas no orgánicas diseñadas para amplificar su mensaje. Recientemente, este esfuerzo no solo ha incluido a Noboa, sino también a sus funcionarios, como quedó claro en la narrativa generada en torno a sus tatuajes".

En medio de las críticas y elogios, la imagen de Daniel Noboa como un hombre que se ha levantado de las cenizas, al igual que su tatuaje, intentan posicionar un mensaje de resiliencia; sin embargo, se presenta de manera ambigua, pues algunos perciben el acto como una forma legítima de mostrarse cercano, mientras que otros lo consideran una táctica calculada que busca moldear la percepción pública y ganar simpatías, especialmente a pocos días del inicio oficial de la campaña electoral.

Cuánta verdad en las palabras de Lupino en su crítica a #DanielNoboa y el video que promociona sus tatuajes y el #PlanFénix. Hay que ser cínicos y sinvergüenza para salir con senda estupidez, cuando cientos de familias lloran sus muertos, y actualmente hay 4 niños desaparecidos. pic.twitter.com/h24OzY2ceG — Carlos Vicent. 🇪🇨 (@CarlosVicente21) December 30, 2024

