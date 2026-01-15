Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Pronóstico del clima en Ecuador este 15 de enero.
Pronóstico del clima en Ecuador este 15 de enero.canva

Pronóstico del clima para la Costa y Amazonía este 15 de enero

Revisa cómo estará el clima y el pronóstico de radiación aquí 

Las lluvias de los últimos días en la Costa y Amazonía han sido fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas que han afectado a la ciudadanía. Un ejemplo de esto fue Guayaquil, donde la noche del domingo 11 de enero, una descarga eléctrica dañó la Subestación Pascuales, dejando varios sectores del norte sin servicio eléctrico durante varias horas y con sectores inundados.

Además, ciudadanos también reportaron bajas de luz en sectores como La Kennedy y Ceibos.

RELACIONADAS
Visas de Estados Unidos

Tailandia critica la pausa de visados de inmigrantes anunciada por Estados Unidos

Leer más

A pesar de las lluvias intensas que cayeron en varias provincias de la Costa y Amazonía durante la madrugada del 15 de enero de 2026, se espera que en la Costa para el resto del día haya cielos nublados con lloviznas aisladas por la mañana y parcialmente nublado por la tarde.

En la Amazonía, se espera cielo nublado por la mañana, pero por la tarde habrá cielos despejados y sol. Sin embargo, durante la noche se prevé el regreso de las lluvias, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

RELACIONADAS

Pronóstico de radiación ultravioleta

  • Costa: UV moderado y alto
  • Sierra: UV moderado y alto
  • Amazonía UV alto y muy alto
  • Galápagos UV alto y muy alto

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Universidad Central inicia el proceso de admisión para el 2026

  2. Caso Apagón: Fiscalía allana en Guayaquil empresa vinculada a uno de los sospechosos

  3. Nuevos acuerdos entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos apuntan a múltiples sectores

  4. Pronóstico del clima para la Costa y Amazonía este 15 de enero

  5. Cacao récord: El precio de la tonelada supera los $5.000

LO MÁS VISTO

  1. Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de enero de 2026

  3. Marcela Aguiñaga: "Daule lo intentó", pero la falta de rentas tumbó el convenio vial

  4. Nuevas centrales en Guayaquil, Manta y Esmeraldas cubrirán los 260 MW de Pascuales

  5. Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

Te recomendamos