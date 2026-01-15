Pronóstico del clima para la Costa y Amazonía este 15 de enero

Revisa cómo estará el clima y el pronóstico de radiación aquí

Las lluvias de los últimos días en la Costa y Amazonía han sido fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas que han afectado a la ciudadanía. Un ejemplo de esto fue Guayaquil, donde la noche del domingo 11 de enero, una descarga eléctrica dañó la Subestación Pascuales, dejando varios sectores del norte sin servicio eléctrico durante varias horas y con sectores inundados.

Además, ciudadanos también reportaron bajas de luz en sectores como La Kennedy y Ceibos.

A pesar de las lluvias intensas que cayeron en varias provincias de la Costa y Amazonía durante la madrugada del 15 de enero de 2026, se espera que en la Costa para el resto del día haya cielos nublados con lloviznas aisladas por la mañana y parcialmente nublado por la tarde.

En la Amazonía, se espera cielo nublado por la mañana, pero por la tarde habrá cielos despejados y sol. Sin embargo, durante la noche se prevé el regreso de las lluvias, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

#PronósticoNacionalEC | Jueves 15 de enero: Se presentarán lluvias en la Amazonia, norte del Litoral, estribaciones de cordillera y zonas puntuales del callejón interandino. Se espera mayor brillo solar en varias localidades. 🌥️⛅️🌦️ pic.twitter.com/hYLOT1AOMf — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 15, 2026

Pronóstico de radiación ultravioleta

Costa: UV moderado y alto

Sierra: UV moderado y alto

Amazonía UV alto y muy alto

Galápagos UV alto y muy alto

