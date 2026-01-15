Pronóstico del clima para la Costa y Amazonía este 15 de enero
Revisa cómo estará el clima y el pronóstico de radiación aquí
Las lluvias de los últimos días en la Costa y Amazonía han sido fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas que han afectado a la ciudadanía. Un ejemplo de esto fue Guayaquil, donde la noche del domingo 11 de enero, una descarga eléctrica dañó la Subestación Pascuales, dejando varios sectores del norte sin servicio eléctrico durante varias horas y con sectores inundados.
Además, ciudadanos también reportaron bajas de luz en sectores como La Kennedy y Ceibos.
A pesar de las lluvias intensas que cayeron en varias provincias de la Costa y Amazonía durante la madrugada del 15 de enero de 2026, se espera que en la Costa para el resto del día haya cielos nublados con lloviznas aisladas por la mañana y parcialmente nublado por la tarde.
#PronosticoDelTiempo| Conozca el pronóstico del tiempo para las provincias de #Guayas,#LosRíos, #SantaElena, #Bolívar y #Galápagos correspondiente: Jueves 15 y madrugada 16 de enero 2026@Riesgos_Ec@alcaldiagye@GadQuevedo@ep_segura@ecu911sambo@PrefGuayas pic.twitter.com/J18cth3EeR— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 15, 2026
En la Amazonía, se espera cielo nublado por la mañana, pero por la tarde habrá cielos despejados y sol. Sin embargo, durante la noche se prevé el regreso de las lluvias, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).
#PronósticoNacionalEC | Jueves 15 de enero: Se presentarán lluvias en la Amazonia, norte del Litoral, estribaciones de cordillera y zonas puntuales del callejón interandino. Se espera mayor brillo solar en varias localidades. 🌥️⛅️🌦️ pic.twitter.com/hYLOT1AOMf— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 15, 2026
Pronóstico de radiación ultravioleta
- Costa: UV moderado y alto
- Sierra: UV moderado y alto
- Amazonía UV alto y muy alto
- Galápagos UV alto y muy alto
