Prohibición de redes sociales a menores de 15: seguimiento del debate en la Comisión

La prohibición de redes sociales a menores de 15 años se debatió en la sesión 67 de la Comisión de la Niñez

No fue una sesión más. La noche de este martes 24 de febrero, la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes instaló su sesión Nº 67 con quórum reglamentario para escuchar, por primera vez de forma directa, los argumentos detrás de la propuesta que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años en Ecuador.

El proyecto, presentado por la asambleísta oficialista Katherine Pacheco Machuca, plantea reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para incorporar una restricción expresa al uso de estas plataformas por parte de niños, niñas y adolescentes menores de esa edad.

La legisladora compareció ante la mesa legislativa como parte del proceso de socialización. Expuso que la iniciativa pretende prevenir riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la suplantación de identidad, en un contexto en el que (según la justificación del proyecto) siete de cada diez menores en el país ya utilizan redes sociales.

¿Qué cambia con la propuesta?

La reforma propone añadir un numeral al artículo 52 del Código de la Niñez, que regula prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen de los menores. El texto no solo plantea la restricción para menores de 15 años. También establece excepciones para plataformas educativas o con sistemas de control parental progresivo.

El argumento central, indican, es reducir riesgos digitales en una etapa considerada vulnerable; mientras que el debate de fondo es hasta dónde regular sin vulnerar derechos como el acceso a la información y la libertad de expresión.

Posturas en la Comisión: regular o prohibir

La asambleísta correísta Paola Cabezas intervino para matizar el enfoque. Señaló que proteger no necesariamente implica prohibir, sino establecer reglas claras. En su intervención citó experiencias aplicadas en Brasil y en varios países de Europa, donde aseguró que se ha optado por modelos de regulación antes que por vetos absolutos.

Desde otra orilla, la legisladora de la misma bancada Mónica Palacios sostuvo que los proyectos impulsados por asambleístas de Acción Democrática Nacional deben ser coherentes con sus acciones y enfatizó que el eje de cualquier reforma debe ser la protección efectiva de los derechos e integridad de niñas, niños y adolescentes.

El camino que le espera al proyecto

La presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, indicó que el proyecto continuará en fase de análisis y recepción de aportes ciudadanos antes de la elaboración del informe para su trámite legislativo. Si la propuesta avanza, deberá enfrentar dos debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. Solo después podría pasar al Ejecutivo para su sanción o veto.

El proceso puede tomar meses, incluso más de un año. Pero la discusión ya está abierta.

