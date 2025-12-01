Presupuesto universidades 2026: el delegado de rectores habla de redistribución

Amawtay Wasi es la más perjudicada por la reducción: perderá más de 8 millones de dólares, en relación al 2025

En los alrededores de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, una de las mayor demanda.

Las universidades recibirán 1.458 millones de dólares, según la proforma presupuestaria de 2026, aprobada por la Asamblea, el sábado 29 de noviembre 2025. Sin embargo, varios asambleístas han cuestionado que instituciones como la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Amawtay Wasi, entre otras, afronten una reducción significativa en sus asignaciones. En el caso de la última, el recorte supera incluso los recursos que le serán entregados, lo que, según sus autoridades, compromete seriamente su operación.

Este lunes 1 de diciembre del 2025, ante estas críticas, Arturo Rojas, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador, conversó con EXPRESO. Según explicó, no existe propiamente un recorte al sistema universitario, sino una redistribución del monto que algunas instituciones dejarán de percibir por no haber cumplido ciertos indicadores establecidos en la normativa vigente.

Rojas, también rector de la Universidad Estatal de Bolívar, recordó que el Consejo de Educación Superior (CES) y lo que antes fue la Senescyt —hoy convertido en un viceministerio— se rigen por una fórmula técnica de asignación de recursos. No obstante, reconoció que todas las universidades han enfrentado dificultades en los procesos con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), lo que ha afectado la ejecución presupuestaria en distintos grados.

¿Hay o no un recorte en el presupuesto asignado para las universidades en el 2026? "No, en el 2025 sí tuvimos un recorte. Fueron 80 millones menos. Ahora incluso tenemos unos 59 millones más, por el aumento en la recolección del IVA", responde Arturo Rojas.

¿Cómo se explica la reducción en el presupuesto para algunas universidades?

"La fórmula de asignación de recursos se efectúa en relación a la evaluación de cumplimiento de algunos indicadores, por lo que universidades como la mía, Estatal de Bolívar y la Espol, tendremos 3.5 millones y 11 millones más, en 2026", responde Arturo Rojas.

Mientras, otras universidades que no han logrado cumplir con los indicadores establecidos en la fórmula, enfrentarán una reducción de presupuesto. Lo que se evalúa es crecimiento de la matrícula, permanencia y retención de estudiantes, eficiencia terminal y titulación, pertinencia de la oferta académica; en investigación, proyectos y resultados, desarrollo e innovación; así como cumplir con determinado número de publicaciones.

Problemas con Sercop para ejecutar presupuestos universitarios

Otro punto que se evalúa es la gestión administrativa y financiera, apunta el rector Rojas. "Si nos entregan cien dólares, tenemos que gastarnos esa cantidad. Pero es complicado porque dependemos de terceros como el Sercop, por las reformas en la normativa, en la Ley de integridad pública, etc. En promedio la ejecución de las universidades es del 70 a 75 %, pero hay algunas que han llegado al 50 %".

En el caso de la Universidad de Bolívar, el rector Arturo Rojas comenta que llevan más de 150 días en trámites en Sercop para renovar el parque automotor y no hay respuesta. "Al evaluar el cumplimiento de indicadores, como indica la fórmula, solo se fijan en los números, por lo tanto hay un castigo".

Los recortes

"Sí hay universidades que tendrán menos presupuesto: la ESPE, 19 millones; la Central, 15 millones: Espoch, 8 o 9 millones de dólares; la Amawtay Wasi de unos 8 millones de dólares", señala el rector.

El caso de la Amawtay Wasi

En el 2025, el presupuesto asignado a la universidad fue de 7.056.300 millones de dólares. Desde el centro se indicó que desde agosto no han recibido transferencias de recursos provenientes de créditos externos, representando el 84 % total del financiamiento que tenían para operar, lo que afectó el desarrollo de actividades académicas, de investigación y vinculación, por lo que han usado los pocos recursos recibidos para el pago de nómina.

En la proforma presupuestaria 2026, la Universidad Amawtay Wasi registra una reducción. Tendrán 3.799.614 millones de dólares; en el 2025 fueron 12.2 millones. Tienen más de 2.200 estudiantes, que vienen de 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. En abril 2025 inauguró su primer período académico.

¿Qué hará la asamblea de rectores?

Arturo Rojas, representante de los rectores universitarios. "Estamos empeñados en que se revise la fórmula de cálculo de esta distribución de recursos. Nos están valorando con la misma vara y no es lo mismo, las universidades de la Sierra Centro recibimos a estudiantes de la ruralidad, la Amawtay Wasi tiene estudiantes de pueblos y nacionalidades. Me pongo en sus zapatos, no van a tener más que cubrir cuestiones operativas en 2026". El martes 2 de diciembre se desarrollará una asamblea de rectores, la reunión será reservada.

