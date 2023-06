Se va, pero estará presente. A un mes de haber disuelto a la Asamblea Nacional y perfilar al país a un proceso electoral extraordinario, el presidente Guillermo Lasso se sinceró sobre el futuro que le espera una vez que abandone la banda presidencial y el Palacio de Carondelet.

El 17 de mayo de 2023, en medio del juicio político seguido en su contra, el mandatario dictó la muerte cruzada, cesando en funciones al Legislativo y acortando su periodo hasta que se eliga nuevo presidente y asambleístas en un proceso electoral general anticipado.

El 17 de mayo de 2023, Lasso anunció la disolución de la Asamblea Nacional. CAPTURA DE PANTALLA

"Tomé una decisión democrática de no presentarme para las elecciones de 2023, pero eso no implica que yo me despida de la política", dijo Lasso en entrevista concedida a NTN24, donde también delineó cuál será su rol luego de que abandone el poder.

Luego de soltar la banda presidencial, según continuó, Lasso "gravitará en la política" desde su rol como opositor al presidente electo del 20 de agosto de 2023. "Una (oposición) seria, no ciega (...)", matizó el primer mandatario e indicó que también lo hará desde lo privado.

El 13 de junio de 2023, terminó el plazo de inscripción de candidaturas. ARCHIVO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

"Voy a extrañar el servir a 18 millones de ecuatorianos como su presidente, pero voy a seguir trabajando por ellos desde mis actividades en el campo privado", añadió el presidente y dijo que retomará la Fundación Ecuador Libre y fortalecerá su movimiento político, CREO.

Sin embargo, pese a indicar que "gravitará en la política", Lasso no descarta volver a explorar la posibilidad de ser candidato nuevamente. "Los ejércitos se repliegan para tomar fuerza y volver a entrar, haremos eso", continuó el presidente a quien le quedan meses en el cargo.