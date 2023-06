El presidente Guillermo Lasso seguirá vinculado a la política tras dejar el poder, en noviembre de 2023, debido a la activación de la disolución de la Asamblea Nacional y el adelanto de las elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas.

“Eso no implica que me despida de la política. Hay distintas maneras de poder gravitar en la política y una de esas también es desde la oposición, pero una oposición seria, no una oposición ciega al punto de: aunque el país se destruya quiero destruir a mi contrincante”, dijo en una entrevista con la cadena colombiana NTN24 que se hizo pública este 18 de junio de 2023.

Dejó entrever que en 2025 podría revisar su decisión de no presentarse como candidato a la Presidencia de la República, como sí lo hizo en esta ocasión. “Los ejércitos repliegan para tomar fuerza y volver a entrar, así que, haremos eso”, aseveró.

Según Lasso, en estos meses que le restan de mandato se centrará en el tema seguridad y dijo que se vienen ejecutando acciones importantes dentro de un plan sobre esta materia, que espera que el próximo gobierno lo tome. Para ello, dijo, está dispuesto a transmitir a su sucesor su propia curva de aprendizaje.

Ratificó que el mayor error que tuvo su administración radicó en la comunicación, porque asegura que en su gestión se ha hecho mucho más de los que la ciudadanía conoce, como el plan de erradicar la desnutrición.

Contó además algunos entretelones de su encuentro “casual” con Nicolás Maduro, de quien evitó referirse como presidente de Venezuela, en la cumbre sobre integración convocada por Luiz Inacio Da Silva en Brasil.

Dijo que el primer acercamiento se produjo en el Palacio de Itamaraty en donde Da Silva saludaba a los mandatarios presentes. Entonces, Maduro se habría acercado con la mano extendida “muy amable” a saludarlo.

“Luego en la foto de grupo al pasar yo al pie del presidente, perdón, al pie de Nicolás Maduro me dice qué le parece si hacemos una declaración aquí nomás, un poco cachondeando, y yo en serio le digo: usted y yo tenemos que hablar”, continuó Lasso.

Ese diálogo se produjo luego de un almuerzo de mandatarios. El propio Maduro fue el que abordó a Lasso. Hablaron de la situación de los dos países. Lasso le conminó a que libere a los presos políticos y Maduro le habría respondido que no tiene a nadie (preso).

“Le dije que eso es lo que él cree, porque los que están en la cárcel sienten que son presos políticos y él me dice, veamos”, contó Lasso que aprovechó para tratar el caso de la opositora Corina Machado.

Insistió que no decretó la muerte cruzada antes, porque quería defenderse en la Asamblea Nacional en el juicio político y que una vez que lo hizo tomó la decisión en 12 horas, pese a que sabía que no había los votos para censurarlo y destituirlo.

Sin embargo, también sabía que, si salía victorioso en la votación del sábado, el lunes volverían con más fuerza los ataques de sus opositores. “Por eso, dije yo que prefiero gobernar dos meses en el purgatorio y no dos años en el infierno”, señaló el mandatario.