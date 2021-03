La Presidencia contradice a René Ortíz y no permitirá que Petroecuador reciba capital privado

Contradicción. La propuesta del ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, de convertir a la estatal Petroecuador en una compañía de acciones recibió un no rotundo en la Presidencia de la República. La secretaria Jurídica, Johanna Pesántez, no ve prudente que la petrolera obtenga liquidez por medio de capitales privados.

El 18 de marzo, Ortiz envió una carta al presidente Lenín Moreno con la idea de iniciar los trámites para que Petroecuador reciba fondos privados por medio de acciones. En el documento -publicado hoy 26 de marzo de 2021 por EXPRESO- se detallan algunas de las acciones que tendrían que arrancar para alcanzar el objetivo. Se necesitaban reformas constitucionales y poner en regla las cuentas, pasivos y activos de la súper empresa.

Una semana después de recibida la carta hubo una respuesta. No fue Lenín Moreno, Johanna Pesántez contestó la misiva con una serie de argumentos técnicos y jurídicos por los que la propuesta es improcedente.

"El Presidente de la República NO ha contemplado ejercer la iniciativa de reforma constitucional a efectos de modificar el diseño constitucional de gestión de sectores estratégicos mediante empresas públicas por un modelo privatizador, menos aún a puertas de la terminación del gobierno y de las prioridades legislativas de la Función Ejecutiva", detalla la carta de la secretaria.

El texto de la Presidencia termina con un mensaje contundente para el ministro. "Cumplo con informarle que no se puede aprobar su requerimiento".

Desde el Ministerio de Energía se confirmó que no insistirá en el pedido. El ministro Ortiz reconoció que "no es el momento". La iniciativa del cambio de empresa pública a compañía por acciones requiere de más análisis. "Esta sería tarea del próximo gobierno. Ecuador puede emular en el futuro, ejemplos exitosos, dignos de análisis como son Repsol en Europa y Ecopetrol en Sudamérica".