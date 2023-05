Una transición turbulenta. A menos de dos semanas que haya el recambio de autoridad en la Prefectura del Guayas, la administración entrante y saliente vuelven a mantener un roce, esta ocasión, por presuntos contratos suscritos que comprometerían los recursos de la entidad.

Marcela Aguiñaga: "No me temblará la mano en terminar el contrato del dragado" Leer más

(Lea también: Un artículo del decreto ejecutivo causa inquietud en el combate al terrorismo)

El 14 de mayo de 2023 será la posesión de todas las autoridades electas en las elecciones seccionales de febrero de 2023. En Guayas, Susana González, del Partido Social Cristiano, no logró reelegirse; mientras que Marcela Aguiñaga, del correísmo, logró llegar al cargo.

Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga logró que el correísmo gane en Guayaquil y el Guayas ARCHIVO EXPRESO

El Cruce Sur, el dragado y las otras obras que esperan a Marcela Aguiñaga Leer más

En vísperas de que suceda la transición, Aguiñaga alertó de que la prefecta saliente habría suscrito convenios y contratos "que comprometen los recursos de los guayasenses". En su pronunciamiento, la Aguiñaga no hace mención de los compromisos referidos.

(Lea también: Aquiles Álvarez: "Nuestra administración es para todos, incluida Cynthia Viteri")

Este Diario intentó comunicarse con Susana González para consultarle la existencia de los contratos o convenios suscritos en los últimos días denunciados por Aguiñaga, pero hasta el cierre de esta nota no hay una respuesta a la inquietud planteada.

#Comunicado | En los últimos días la Prefectura del Guayas de Susana González ha suscrito convenios y contratos que comprometen los recursos de los guayasenses. Ante estos hechos, anunciamos que vamos a revisar de manera pormenorizada todo lo firmado a última hora y tomaremos las… pic.twitter.com/SeAxRKbIAn — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) May 5, 2023

Draga del Guayas: ¿cuándo empezará a trabajar y cuáles serán sus acciones? Leer más

Uno de los últimos actos hecho público por parte de la prefecta saliente fue la firma del contrato colectivo "a favor de la estabilidad laboral de los trabajadores" de la Prefectura del Guayas ante el Ministerio del Trabajo, el 1 de mayo de 2023.

(Lea también: Cynthia Viteri sobre el PSC: "Dentro del partido hay personas de crónica roja")

Por su parte, según continúa el pronunciamiento, Aguiñaga adelantó que "ante estos hechos antiéticos, anunciamos que vamos a revisar de manera pormenorizada todo lo firmado a última hora y tomaremos las acciones que nos asiste la ley".

Asimismo, insistió en que el dinero no le sobra a Guayas y que "no entienden que no le hacen daño a la autoridad entrante, sino que afectan a la gente. Porque la plata no le pertenece a la administración, sino a las familias guayasenses que anhelan un cambio".