La prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre el proceso de transición en el Gobierno Provincial, sus expectativas sobre su administración y relación con el Gobierno nacional; y su evaluación de los resultados de la Revolución Ciudadana.

- ¿El presidente Lasso la felicitó por su elección como la nueva prefecta del Guayas?

- He recibido la llamada del presidente Lasso. Me informó que no ha tenido ningún tipo de coordinación con la Prefectura del Guayas y que espera tenerla ahora. Esperamos que con el nuevo gobernador de la provincia (Francesco Tabacchi) podamos llevar adelante la agenda de seguridad.

- ¿Y de la prefecta saliente, Susana González?

- No, no he recibido ninguna llamada de ella. Conozco, como todos, el boletín de prensa que publicó en sus redes.

- Entonces, ¿aún no empieza el proceso de transición?

- No ha habido ningún acercamiento, no se me ha asignado una comisión de transición hasta ahora. Demando seriedad y madurez de Susana González. Nosotros estamos listos para comenzar tan pronto se promulguen los resultados oficiales y ella nos invite a participar de la transición.

- La prefecta saliente González señala que deja una Prefectura saneada, ¿eso le genera confianza para el proceso?

- Esa es su versión, espero que sea así por el bien de la provincia. Vamos a ver cuántas obras se encuentran en ejecución, cuánto el Gobierno le adeuda a la Prefectura y cuánto esta le adeuda a los contratistas. También veremos el estado de la maquinaria y el inventario de los bienes de la Prefectura. En su momento informaré públicamente de cómo recibo las cuentas del Gobierno Provincial y a mi equipo de trabajo.

- Uno de esos proyectos es la draga, ¿ha tenido o piensa tener algún acercamiento con el consorcio contratado?

- Todos los contratistas deben ejecutar sus obras porque los recursos pertenecen a los guayasenses. Haré respetar cada centavo. Al consorcio del dragado lo recibiremos una vez que sea posesionada en la Prefectura del Guayas y recibamos la información de la prefecta saliente...

- ¿Qué pasará con la draga?

- Esperamos que las multas no superen el valor que la ley les permite porque ahora, al parecer, tienen incumplimientos. Si los hay, y hay infracciones a la Ley de Contratación Pública, no me temblará la mano en declarar terminado unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías del anticipo que hoy el contratista tiene en sus manos. De no ser así, haremos lo que prometí en campaña: hacer una mesa técnica con los sectores productivos que pueden ser perjudicados, así como una mesa con expertos.

- Pese a ello, ¿no se reunirá con el consorcio del dragado?

- Dicen que (los representantes del consorcio) me están buscando. Mi equipo, así como los medios de comunicación, saben cómo contactarme. No he recibido llamadas de ellos y, hasta ahora, no he recibido ninguna notificación de contratista alguno de la Prefectura del Guayas.

- Terminar el contrato implicaría volver a atrasar la obra, ¿no cree que la provincia ha esperado mucho?

- No debería esperar más, pero si el contratista está haciendo un mal uso del anticipo, que son fondos públicos, tomaremos las acciones legales que nos corresponde. De no ser así, el contratista podrá llevar adelante la obra con los correctivos que tomaremos en el ámbito ambiental para corregir, mitigar y prevenir cualquier posible impacto negativo que se pueda generar al sector productivo, al ambiente y a la salud de las personas.

- En caso de que se termine el contrato, ¿su administración volverá a impulsar otro?

- Sí, corrigiendo ciertas cosas... A mí me parece que sería mejor ver la posibilidad de comprar una draga en lugar de alquilarla, pero lo analizaremos en el modelo de gestión. Eso, lamentablemente, retrasaría el mantenimiento de la cuenca del río Guayas.

- La Revolución Ciudadana no tiene mayoría en el Consejo Provincial, ¿cree que eso puede traer conflictos?

- Prefiero verlo con optimismo. No creo que haya alcalde que rechace el plan de vivienda rural de interés social, que no quiera tener un parque automotor que sirva a los caminos vecinales de sus recintos o que se oponga a la agenda ambiental o productiva. Invitaré a trabajar a todos, incluso hay un grupo de alcaldes de otras tiendas políticas que quieren una reunión conmigo, pero les pedí serenidad y que esperemos a la promulgación de resultados.

- ¿Fiscalizará el período de Susana González?

- No soy ni fiscal ni auditora. Como toda autoridad entrante, notificaré a la Contraloría General del Estado para que inicie las auditorías y exámenes especiales de rigor. No voy a gastar mis energías en perseguir a alguien por algún tipo de rencilla, solo hay espacio de construir por los guayasenses.

- Como presidenta de la Revolución Ciudadana, ¿fue legal promover a siete candidatos al Consejo de Participación Ciudadana?

- Los que han ganado no son miembros adherentes del movimiento. Ellos han manifestado su afinidad al modelo de gestión del expresidente Rafael Correa (...) y nosotros hemos expresado nuestra afinidad con ellos porque tenemos coincidencias. Es legítimo.

- ¿Y era ético?

- Cada persona tiene el derecho a expresarse por quien quiere votar y con quien tiene afinidad. Así lo hemos hecho. Esas son las reglas del juego que tenemos y utilizamos.

- ¿Cómo afrontan la responsabilidad de sostenerse tras romper la hegemonía del sociacristianismo en la provincia del Guayas y Guayaquil?

- Estamos agradecidos por los resultados. No hay nada que celebrar, pero tenemos la responsabilidad de no fallar. Tenemos que rendir cuenta a esa confianza. Aquiles Álvarez y yo no podemos fallar.