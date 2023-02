Pasadas las 22:00 de este 5 de febrero, el candidato a la Alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, finalmente se dirigió a la prensa para asegurar que tanto él como la candidata a la Prefectura del Guayas por el mismo movimiento, Marcela Aguiñaga, lideraban las encuestas.

"Estamos felices, pero a mí me gusta ser cauto. He jugado dos finales en el campeonato nacional y dos semifinales de América y eso me ha enseñado que debo ser cauto y que uno no debe emocionarse; y es por eso que hemos esperado hasta este momento para anunciar los resultados que tendremos", aseguró Álvarez; al explicar por qué no se había pronunciado antes al respecto.

Que se han demorado, señaló, porque en su control electoral esperaban el conteo rápido que tienen con actas, "con actas de verdad y no mentiras". "En nuestro conteo, nosotros, superamos a la hasta ahora alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, con once puntos de diferencia. Esa tendencia es irreversible. Por lo tanto salimos recién a anunciar estos porcentajes, y con estos nos damos triunfadores", indicó.

Que el movimiento resultó ganador no solo en Guayaquil, sino también en la Prefectura del Guayas, dijo; al hacer hincapié que Aguiñaga superaba con una diferencia similar a Susana González, candidata por el Partido Socialcristiano.

Durante su intervención, que no duró más de cinco minutos, Álvarez se dirigió al presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Eduardo Candell de la Gasca, para pedir que "respete a los guayaquileños. "Le pido al señor Candell, como hombre de bien, que haga respetar a los guayaquileños. A lo que han votado en las urnas. Por nuestras familias yo acepté este reto. Por todo el temor que está viviendo Guayaquil... La victoria hoy nos la dio Dios", sentenció.

Más temprano, el coordinador y militante del movimiento Luis Monge aseguró que están validando los datos presentados por el CNE

Desde las instalaciones del Hotel Ramada, los simpatizantes y militantes rechazaron las estadísticas presentadas por la encuestadora Market, que ubicaban en primer lugar a Viteri.

"En Guayaquil rechazamos los exit poll presentados, estamos a espera de los resultados oficiales con mucha alegría, fe y optimismo", aseguró.