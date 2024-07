Prefecto de Manabí rompe el silencio sobre foto con viuda de Rasquiña: 'No sabía'

Es una foto particular. Estaba entre los archivos de una cuenta de la red social Facebook de Samara Rivera, la esposa del José Luis Zambrano, personaje considerado como el capo de capos del narcotráfico antes de que se desatara la guerra entre bandas que ahora conocemos.

Meses atrás, Diario EXPRESO revisó dicha cuenta de Facebook. Ahí se registraba parte de la vida que llevaba la entonces cónyuge del narcotraficante y líder de Los Choneros, identificado con el alias de Rasquiña.

En ese repositorio digital había fotos de viajes y retiros a zonas rurales de Rasquiña, Rivera y dos hijos. Sin embargo, semanas después de la revisión, la cuenta de Facebook ya no aparecía en las búsquedas. No obstante, este Diario pudo descargar la imagen en la que aparece el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y Samara Rivera. Ella ha sido investigada como sospechosa por los delitos de delincuencia organizada y asociación ilícita.

Orlando cursa su segundo periodo como prefecto de la provincia costera. Precisamente de esta zona del país se originó la temida banda de Los Choneros hace más de 20 años. La organización se inició en el mundo del hampa con el robo de carros, motos, extorsiones y asesinatos a sueldo. Luego se convirtió en el brazo armado de carteles y señores de la droga de Colombia y de Ecuador.

En la actualidad, el Gobierno de Daniel Noboa busca bajar los niveles de violencia en Manabí con la instauración de una suerte de cuartel general de las fuerzas de seguridad en Manta, ciudad conocida en la actualidad como 'La Miami de Ecuador', por su boom inmobiliario y en otras actividades de la que muchos prefieren no hablar.

El contexto de la fotografía que retrata a varios personajes manabitas

Fotografía descargada de la cuenta de Facebook de Samara Rivera. Tomada de una cuenta abierta de Facebook (hasta hace unos meses)

La foto data de finales de 2019, cuando se registró la final del campeonato ecuatoriano de fútbol entre Delfín y Liga de Quito. Así lo dice el prefecto Leonardo Orlando.

"En la final de Delfín y Liga de Quito. Estaba el exalcalde Agustín Intriago (+), el presidente del Delfín, el presidente de la liga cantonal y yo fui invitado por el presidente de la Liga Cantonal de Manta. Había dos suites contiguas. En el entretiempo, nos sentamos y en la parte de atrás unas personas que no conocía. Estaba un concejal de Manta. A la señora nadie me la presentó. Hay muchas personas que nos solicitan fotos a los políticos", dice Orlando.

El político de la Revolución Ciudadana (RC) agregó que fue una coincidencia.

"Ella estaba atrás y no sabía de quién se trataba. Después (risas) supe de quién se trataba, porque obviamente la ubicaban en la foto, pero no tengo ninguna relación de amistad, no conozco qué hace ni dónde vive. Yo no puedo saber quién se pone atrás mío. Ella estaba coincidentemente en esa suite. En el entretiempo fui invitado. Qué puedo hacer. No tengo ningún tipo de relación", insistió el político.

Más fotos que sitúan en un mismo sitio a políticos y personajes opacos

Fotografía hallada en el celular de Telmo Castro, líder de estructura relacionada con el cartel de Sinaloa. Archivo

Otros políticos de la misma corriente ideológica también han sido señalados por aparecer en fotografías con personas ligadas con actividades reñidas con la ley. Rafael Correa, máximo líder del la RC, aparece en una foto que fue extraida del celular de Telmo Castro (+), excapitán de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), narcotraficante relacionado con el cartel de Sinaloa. Su relevancia en la estructura criminal le valió que su figura sea motivo de la composición de un corrido que está colgado en varias cuentas de YouTube.

En la fotografía, tomada en 2013, posa José Aguilar Orozco, junto a Correa. Este era el cabecilla de una banda de narcotráfico que fue detenido en abril pasado, en la operación Gran Fénix 26 Venecia.

Ricardo Patiño, Leandro Norero y Rafael Correa, quienes participaron de actividad relacionada con proceso de pacificación de pandillas, en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Archivo

Otra foto que cobró relevancia en los últimos años por las implicaciones actuales de la filtración del narcotráfico en la política nacional es aquella en la que se ve a Ricardo Patiño, alfil del correísmo entre 2007 y 2017; a Leandro Norero, entonces uno de los líderes de una pandilla que se acogió a un proceso de pacificación en el Gobierno de izquierda; y Rafael Correa. Norero alcanzó relevancia mediática por haberse convertido en uno de los capos de la droga. Él fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022.

