Leonardo Orlando a Aquiles Álvarez: “No vamos a responder a alguna mediocridad”

El prefecto Leonardo Orlando llega a EXPRESO acompañado de un grupo de colaboradores y policías. Cumple una campaña de difusión de obras viales que prevé hacer con los $ 43 millones que se estima recibirá de la Corporación Andina de Fomento. Se le consultó sobre el sermón que le dedicó Aquiles Álvarez, su situación actual en la Revolución Ciudadana, la foto en la que aparece con la viuda de Rasquiña, entre otros temas.

P: ¿Cuáles son las vías que se recuperarán o se levantarán?

R: Tenemos la Calceta-Quiroga-Pichincha. Esta vía une a tres corredores estatales. Se une a las vías que integran a Portoviejo-Junín-Calceta y Chone, y a Calceta y Tosagua por justamente la cabecera cantonal de Bolívar, que es Calceta. Luego sale a la E30, a la altura de San Juan del desvío, en el cantón Pichincha, que queda a unos 15 km del límite provincial con Guayas, en que se unen Pichincha de Manabí y El Empalme de Guayas. Y también contempla el acceso ya dentro del cantón Pichincha al nuevo campus que construirá la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí. Otra vía que nos conecta directamente con Guayas es la vía Ayacucho-La Unión- San Pablo-Pueblo Nuevo hasta el límite en Agua Fría. Y luego tenemos la vía Colón-Quimís, que integra a Portoviejo con Jipijapa y Montecristi, y se integra a los corredores estatales de la vía Portoviejo-Santana y la vía Montecristi-Jipijapa-La Cadena.

P: ¿Cuándo se concretará el tema contractual y la ejecución de los trabajos?

R: Estamos hablando que en el mes de diciembre ya contaríamos con la puesta a punto de los estudios, actualizados, las mejoras, paraderos de buses, centros poblados. Temas que ha recomendado la CAF, entre otras cosas. Aspiramos a que en el mes de enero ya iniciemos los procesos de licitación para la construcción de estas tres obras viales. Y en el mes de marzo, abril, iniciemos la construcción. Las obras estarán listas en un año y medio a partir de su contratación.

P: ¿Cómo está el balance entre el gobierno de Noboa y la atención a la provincia?

R: En las alícuotas de equidad territorial se nos adeuda alrededor de $ 9,5 millones. Tenemos valores pendientes por riego y drenaje, recuperación del IVA, alrededor de $ 30 millones. Estamos tratando de recuperar esos dineros a través de convenios.

La incomodidad en la Revolución Ciudadana

P: A personajes de la revolución no les gusta la cercanía que tiene con el presidente Noboa. El alcalde Aquiles Álvarez dijo que estaba decepcionado de usted...

R: Yo no he escuchado, no he visto, no me he dado el tiempo, porque realmente no puedo perder el tiempo en temas intrascendentes. Las cosas se toman dependiendo de quién las dice y de qué ánimo las dicen. No vamos a responder a nada que signifique violencia, odio, complejo o algún tipo de mediocridad. Allá cada quien tiene el derecho de hacer las gestiones y como gente manabita somos respetuosos y exigimos respeto. Hemos pedido (la garantía) con dignidad, con altivez. Consideramos que así se deben gestionar los recursos.

P: ¿Y cómo está su relación con sus compañeros de movimiento, con el expresidente Rafael Correa, a la interna?

R: Está muy bien. Lamentablemente, he visto muchos ataques en redes (...). A palabras necias, oídos sordos. A veces se incomprende que cuando uno es un dignatario tiene que articular con los distintos niveles de gobierno.

El futuro electoral del movimiento correísta



P: ¿Correa lo ha llamado? ¿Hay alguna directriz sobre cómo llevar la ‘fiesta’ con Daniel Noboa?

R: Tenemos una relación de respeto, de lealtad, de cariño con el compañero. Y hemos hablado de este tema (se intentó precisar la respuesta, pero se enfocó en hablar de la supuesta persecución política contra Glas y Correa).

P: ¿Cuál es su candidato para que compita para la Presidencia en el 2025?

R: Tenemos una gran afinidad con Paola (Pabón). Paola, Gustavo (Jalkh) son dos de los grandes precandidatos que tenemos, pero hay otros.

P: Abordando los temas de seguridad y el electoral, que tanto darán de qué hablar en el 2025, ¿cómo se pretenden blindar a la interna para evitar que se les filtren personajes del narcotráfico en estas elecciones?

R: Cero tolerancia. Se tienen que aplicar todos los filtros de la debida diligencia, para ver quiénes son los que se acercan para ser candidatos o respaldar.

P: En esa línea, ¿nos podría contar en qué contexto se realizó una foto en la que se lo ve a usted y a la viuda del narcotraficante Rasquiña?

R: En la final de Delfín y Liga de Quito. Estaba el exalcalde Agustín Intriago, el presidente del Delfín y yo fui invitado por el presidente de la Liga Cantonal de Manta. Había dos suites. En el entretiempo, nos sentamos y en la parte de atrás unas personas que no conocía. A la señora nadie me la presentó. Hay muchas personas que nos solicitan fotos a los políticos.

