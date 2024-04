Metástasis: El silencio de Yanina Villagómez que levanta más sospechas

“No he tramitado ningún caso de Norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente. Yo ni lo conozco al señor Muentes”, dijo Yanina Villagómez, el 8 de marzo pasado, tras rendir su versión en la Fiscalía por el caso Metástasis, en Quito. Un dato importante: lo hizo escoltada por policías, tras varios llamados de la autoridad judicial. Ante la prensa dijo que no la habían detenido.

Esta es una de las pocas rendiciones de cuentas, por así decirlo, que hace ella ante la prensa. La evasión de preguntas sobre temas importantes era parte de su forma de actuar como fiscal provincial del Guayas. Desde el 2022, ella ha evadido dar entrevistas a EXPRESO sobre serios asuntos de interés público, como las denuncias que se presentaron en contra de la entonces alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por presuntos peculados, que llevan, al menos, tres años sin que se conozca alguna noticia.

Contexto Villagómez tenía que conocer denuncias contra Cynthia Viteri, entonces alcaldesa de Guayaquil, por el fuero de corte.



Teniendo en cuenta la reserva de las investigaciones previas, este Diario solo buscaba conocer las generalidades de los casos.

Los detalles revelados en el caso Metástasis han dejado en evidencia entramados de corrupción en la política y en la justicia, según la Fiscalía. Esto último era “un secreto a voces” -algo que no le resta gravedad- de acuerdo con testimonios recogidos por EXPRESO de abogados en libre ejercicio y funcionarios de la entidad que prefieren mantener su identidad bajo reserva, y que reafirman lo explicado por la fiscal Diana Salazar, en la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal y formulación de cargos de Villagómez y de otras doce personas que se registró el 15 de marzo pasado.

“Su rol en esta dinámica delictiva consistía en ser el brazo jurídico, al cual, acudían los líderes de organización para asesorarse y buscar el apoyo en diversos procesos judiciales en contra de Leandro Norero (+) y su círculo cercano”, indicó la fiscal Salazar.

Ella expuso el vínculo entre Villagómez y Xavier Novillo, uno de los abogados de confianza del capo Leandro Norero, quien hacía los enlaces con operadores de justicia para direccionar fallos a favor de su patrón en un caso de lavado de activos, según la información recabada por la Fiscalía de los teléfonos celulares del narcotraficante, que es parte de los casos Metástasis y Purga.

Un funcionario de la Fiscalía del Guayas le dijo a EXPRESO que era notoria la relación de Novillo, alias Novi o Novita, con Villagómez.

“Sí eso era conocido en los pasillos todos los días (...). Lo que es público y notorio, ella hacía la manipulación de personal en temas de droga para su conveniencia”, contó el funcionario. Este Diario evita dar más detalles de él para prevenir alguna represalia.

El empleado público profundiza en el entramado: “Había una manipulación de las investigaciones. Eso era vox populi en la Fiscalía. Por ejemplo, si tú eras del grupo de ella, tú ibas a llevar los expedientes pepa, como se dice, los de drogas. Y en la Fiscalía del Guayas no solamente era con ella, sino con un director de área, que tiene el mismo poder de la fiscal”.

Un excompañero de Villagómez de hace muchos años, que habló bajo reserva de su identidad, comentó que en el tiempo que compartió con ella no vio alguna conducta contraria a la ley, pero que no puede hablar más allá de ese período, sobre todo cuando actores políticos también aparecen en el mapa, a propósito del señalamiento de Pablo Muentes -relacionado con el Partido Social Cristiano (PSC)- en el caso Purga.

“En política todo se puede dar. Por eso yo no me alarmo con lo de Villagómez y María José Aguirre, a quien le dieron una cadena, según lo que he visto en la prensa”, le dijo a EXPRESO un exagente investigador de la Fiscalía.

Este Diario intentó obtener unos comentarios de los abogados o voceros de Villagómez y Novillo, pero no fue posible. Se enviaron peticiones de entrevistas a correos electrónicos.

Ante las revelaciones del Ministerio Público se generan sospechas también sobre otros casos, como aquellos que se han registrado en Galápagos, jurisdicción que depende de Guayas, en materia de investigaciones.

Milton Castillo, exdefensor del Pueblo en esa provincia, ha observado el caso curioso de una avioneta que aterrizó sin permiso en Isabela, que habría tenido relación con actividades de narcotráfico, y que después desapareció, en 2021.

“No avanzó el caso de la avioneta desaparecida, ni tampoco vinculó ni investigó a los integrantes de la banda de traficante de 185 tortugas (solo procesaron a un policía) en ese mismo año”, dijo Castillo, quien espera que los casos Metástasis y Purga encaminen otras investigaciones también en Galápagos.

