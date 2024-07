Porte y tenencia de armas: ¿Cuáles son las diferencias y las implicaciones?

Es requisito tener al menos 25 años de edad, haber pasado las pruebas psicológicas y no tener antecedentes penales

Las oleadas de violencia que se han presentado en Ecuador en el último año, han empujado a un aumento de solicitudes ciudadanas para tener y portar armas, con la finalidad de defenderse ante la delincuencia. Así lo indica a EXPRESO el capitán Christian Díaz, de la Dirección de Control de Armas de las Fuerzas Armadas. “Han aumentado en el doble las solicitudes para portar armas”, menciona y se reserva la cantidad exacta.

Cargar un arma de fuego consigo es una acción legal en Ecuador que autorizó el expresidente del país, Guillermo Lasso, quien bajo el Decreto Ejecutivo 707, el año pasado, facultó a los civiles portar estos artefactos letales para defensa personal.

No obstante, no todos los ciudadanos pueden acceder a este permiso, pues solo lo hacen quienes cumplen con los requisitos y pasan el proceso. Entre los principales requisitos está contar con al menos 25 años de edad, haber pasado las pruebas psicológicas, no tener antecedentes penales ni procesos por violencia intrafamiliar y pasar la capacitación de manejo de armas (ver gráfico).

El capitán Díaz explica que hay una diferencia entre tenencia y porte de arma. La tenencia se refiere al permiso para tener un arma como propiedad, en un lugar específico como la casa o el negocio; y el porte es para llevar el arma consigo, mientras camina o viaja (únicamente dentro del país).

¿Cuál es el proceso para obtener el permiso de porte de armas?

Los interesados primero deben registrase al Sistema Informático de Control de Armas (Sincoar). Luego deberá realizar una solicitud dirigida al Director de Control de Armas del Comando Conjunto de las FF.AA. que justifique el requerimiento para tener un arma de fuego.

Debe presentar una factura de servicios básicos o en su defecto del contrato de arrendamiento. “Si por ejemplo la casa y las facturas están a nombre del cónyuge, la persona debe mostrar una certificación del matrimonio”, indica el entrevistado.

Además, debe haber adquirido el arma de fuego y por ello debe presentar, como parte de la solicitud, la factura de la compra. “Solo se puede comprar un arma en las importadoras autorizadas por las Fuerzas Armadas”, señala el uniformado.

Trámite El precio del trámite, sin contar los distintos exámenes psicológicos y psiquiátricos, está en aproximadamente $300. El tiempo de espera es de hasta dos meses.

El costo de un arma de fuego en Ecuador está en promedio de los $1.600 y no es entregada al instante de la compra, ya que ésta entra antes a un proceso de revisión y admisión. También la solicitud debe contar con un certificado biométrico emitido por la Policía Nacional (Afis); con la certificación de exámenes psicológicos aprobados; con exámenes psiquiátricos y toxicológicos aprobados el Ministerio de Salud y con el certificado de haber aprobado la capacitación del manejo y destreza del arma.

Esta última se refiere a un curso de manejo de armas, dado por centros de capacitaciones avalados por el Ministerio del interior o las Fuerzas Armadas, que tiene un costo aproximado de $300. Todo el proceso desde la solicitud hasta la obtención del arma y el permiso, puede durar de 30 a 60 días y el costo de trámite, por pagos administrativos, es del 15 % de un salario básico unificado.

De pasar todos los filtros, recibirá el arma y el permiso de porte y tenencia. “Las Fuerzas Armadas entrega el permiso de tenencia y porte de armas, el uso de ésta es del usuario que deberá demostrar por qué necesitó usarla”, aclara Díaz

