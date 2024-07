Préstamos Biess: no se requiere ser afiliado, ¿cómo acceder a ellos?

En Ecuador, el 31% de la población adulta no puede acceder a créditos en los bancos privados, según la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). No obstante, hay una vía para que las personas, independientemente de si aplican o no a préstamos en los bancos, puedan acceder a un crédito.

Esta opción se llama Monte de Piedad. Se trata de un servicio social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) administrado por el Banco del IESS (BIESS), en donde la ciudadanía puede acercarse a solicitar un crédito dejando como prenda sus joyas de oro.

Una opción para mitigar sus necesidades y solventar urgencias económicas, que desde el año 2021 hasta junio de este 2024, han beneficiado a 481.099 personas por un monto financiado total de $354.912.639. Así lo indica el BIESS a EXPRESO.

Aunque los Monte de Piedad son un servicio del BIESS, cualquier persona esté o no afiliada a la seguridad social, puede acceder a este servicio, dice la institución. “Toda persona mayor de 18 años, residente en Ecuador y que desee empeñar sus joyas de oro puede acercarse a una de nuestras 13 oficinas ubicadas en el país”, señala.

Para aplicar a este préstamo prendario, los usuarios deben cumplir con una serie básica de requisitos (ver infografía) entre los que destacan ser mayor de edad y contar con joyas de oro. Alhajas de otro material que no sea oro, no son sujetas de estos créditos, dice el BIESS.

Una vez con las joyas en mano, el usuario debe acudir a cualquiera de las oficinas de Monte de Piedad ubicadas en Ambato, Azogues, Cuenca, Guayaquil Sur, Ibarra, Latacunga, Loja, Machala, Portoviejo, Quevedo, Quito Sur, Quito Norte y Riobamba. Ya en el punto, un grupo de expertos valoradores, avaluará la joya y le otorgará el crédito con dinero en efectivo en el mismo momento.

EN CASOS Se emplea para pago de deudas, estudios, calamidad doméstica, viaje, salud, o cualquier situación en la que se da dinero en efectivo a cambio de sus joyas.

El usuario interesado puede acceder, por cada operación crediticia, hasta 6 salarios básicos unificados (SBU), es decir hasta $ 2.760. Mientras que el monto acumulado máximo es de hasta 100 salarios básicos unificados, que representa $ 46.000,00 por persona.

El plazo de pago es de 180 días (6 meses) con un solo pago al vencimiento y la tasa de interés nominal es del 16.12% anual. “El cliente puede renovar hasta por 2 ocasiones el crédito abonando el 30% del capital y el pago total de intereses. En caso de que el cliente no pague su crédito prendario y cuente con 31 días de vencido, la garantía pasa a remate y en caso de no ser rematada su garantía, posteriormente pasaría al proceso coactivo, con la finalidad de liquidar la operación crediticia”, enfatiza el BIESS.

Entre las ventajas competitivas valoran joyas de oro al mejor precio del mercado. Las tasas de interés son competitivas y puede acceder a uno o más préstamos de forma simultánea. Se acepta abonos parciales a su deuda en cualquier momento.

