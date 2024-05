Permisos por salud: ¿Cuándo hacerlo y justificarlo?

La atención médica es un derecho del trabajador establecido en el Código del Trabajo. Por lo tanto, los permisos que dan las empresas a sus empleados para atender cuestiones de salud es una obligación que no requiere ser recompensada después. No obstante, hay un límite de tiempo y un mecanismo para gozar de este beneficio.

Patria Potestad: guía completa para padres Leer más

“La salud es de atención prioritaria del Estado, entonces siempre se puede pedir permiso en el trabajo para hacerse atender. No hay un límite de permisos, pero todos deben ser justificados”, menciona el abogado laboral Lenin Luque.

(Además: Daniel Noboa criticado por publicar fotos trotando tras noche violenta en Ecuador )

El experto explica que el empleador o jefe tiene la obligación de pagarle el 100 % del salario de los tres primeros días de ausencia de un empleado que no fue a trabajar por temas de salud. Si el enfermo se ausenta por más tiempo, desde el día cuatro y hasta por seis meses, será el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) quien pague el 75 % de la remuneración diaria de los días que no laboró por estar enfermo.

Aunque la ley no establece que las compañías deban pagar el 25 % restante, por lo general las empresas lo hacen para cubrir el día completo del empleado, entendiendo que su ausencia fue por enfermedad. “Lo cierto es que en ninguna parte de la ley se habla de que ese porcentaje deba cubrirlo el empleador, pero en la práctica se da”, reafirma el experto.

Para cobrar ese 75 % del salario de los días en que se estuvo ausente, el trabajador debe realizar un proceso (en la infografía está el trámite). Luque además explica que los permisos de salud aplican para cualquier enfermedad o dolencia, pero siempre será necesario justificar la ausencia al trabajo con un certificado médico.

(También: Los alumnos de segundo a séptimo de básica no perderán el año escolar)

la ausencia de un día de trabajo sin justificación significa el descuento de dos días de trabajo Lenin Luque Abogado laboral

Es decir, se faltará al trabajo siempre que ese día se haya utilizado para hacerse atender de un doctor. Caso contrario “la ausencia de un día de trabajo sin justificación significa el descuento de dos días de trabajo, así dice la ley”. La coordinadora de Salud y Seguridad Ocupacional de la multinacional Adecco, especializada en Recursos Humanos, Johana Bustamante, menciona que el permiso médico no solo es para emergencias sino también para citas programadas.

En ambos casos, se debe pedir un certificado de asistencia al médico del centro de salud del IESS al que se acuda para poder justificar las horas o el día de la ausencia en el trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando la atención médica que ha recibido el trabajador no ha sido a través del IESS, sino de un centro médico particular? Cuando las citas no han sido en centros del IESS, muchas veces queda a consideración de la compañía si aceptan o no aquello como justificación de ausencia al trabajo, dice la experta. “Todo depende de la política de la empresa. El Código del Trabajo dice que el certificado válido es el del IESS”.

CASOS En temas de salud, los trabajadores pueden pedir permiso en las empresas por reposo médico, maternidad, paternidad, cuidado del menor y adopción.

(Te invitamos a leer: Daniel Noboa anuncia una segunda etapa de la guerra contra el terrorismo )

No obstante, lo que deben hacer los trabajadores, resalta Bustamante, es convalidar el certificado del centro médico privado en el IESS y esto debe realizarlo el trabajador hasta máximo ocho días después del reposo médico destinado por el especialista y acatado por la institución. (el paso a paso de cómo convalidar, en la infografía).

DATOS SOBRE EL PERMISO DE SALUD

El certificado debe estar en papel membretado del establecimiento de salud público o privado Contener nombre del establecimiento de salud, correo electrónico, números telefónicos, dirección, lugar y fecha de emisión del certificado de reposo médico. Detallar los datos del paciente como nombres, dirección domiciliaria, telefónico, empresa y puesto de trabajo. Indicar los motivos de aislamiento/enfermedad: diagnóstico o sintomatología.

Para leer noticias de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO