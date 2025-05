"¡Póngase a trabajar!": ministro de Gobierno a asambleísta del PSC

Los roces continúan. El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, y el ministro de Gobierno, José De La Gasca, protagonizaron un cruce de palabras en el marco del nuevo proyecto de ley económico urgente enviado a la Asamblea Nacional.

El 17 de mayo de 2025, mientras el presidente Daniel Noboa se encontraba en el Vaticano para participar de la ceremonia de inicio del pontificado del papa León XIV, el Ejecutivo envió el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno.

De acuerdo con la propuesta, la iniciativa del Ejecutivo tiene como objetivo cortar la economía del crimen organizado a través de el establecimiento medidas financieras, tributarias y de seguridad para tener un marco jurídico aplicable para la desarticulación de estas economías en el marco del conflicto armado interno vigente en Ecuador.

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, reconoció que, pese a la mayoría lograda en la Asamblea, aún no les alcanza para reformas más profundas. X: MINISTERIO DE GOBIERNO

"El Gobierno confunde nuestra actitud generosa", dice el PSC

Todo arrancó la mañana de este 19 de mayo de 2025, cuando, en entrevista con Ecuavisa, el legislador Serrano habló del nuevo proyecto de ley enviado por el primer mandatario y cómo su presencia en la Asamblea tendrá poca incidencia en su futuro.

"Todavía no hemos leído el proyecto. Conocemos que llegó el fin de semana. En el transcurso de esta semana vamos a reunirnos con nuestros expertos. No olvide que esta vez no tenemos que tomar una posición en el CAL (Consejo de Administración Legislativa) porque no estamos", comentó Serrano.

En ese sentido, aunque aclaró que eso no implica que son irrelevantes en el Pleno, el asambleísta socialcristiano dijo que "tenemos hasta el primer debate para revisar el proyecto y dar a conocer al país nuestra posición sobre el tema".

No obstante, Serrano hizo hincapié en que "los socialcristianos siempre van a encontrar la posición de respaldas los temas que sean de beneficio para el país, venga de donde venga. No somo oposición, tampoco eso nos convvierte en gobiernistas. Eso cofunden ciertos grupos del Gobierno, nuestra actitud generosa".

Alfredo Serrano es uno de los tres asambleístas socialcristianos que se mantienen juntos en la nueva Asamblea Nacional. René Fraga

"¿Quiere estar en el CAL? Pónganse a trabajar", responde ministro de Gobierno

En respuesta a las declaraciones de Serrano, en entrevista con Radio Centro, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, señaló que se necesita el compromiso de los asambleístas para sacar adelante los proyectos que benefician al país.

"Un sábado trabajando. Me apena que el asambleísta Serrano, en televisión pública, haya dicho país que no ha podido leer el proyecto. ¿Quiere estar en el CAL? Pónganse a trabajar para que sepan de lo que van a hablar", respondió el ministro.

De La Gasca también adelantó que, además de la Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, el presidente Daniel Noboa alista más iniciativas de ley para que sean tramitadas por la Asamblea Nacional.

Se eligieron los integrantes de las 15 comisiones de la Asamblea Nacional. René Fraga

El proyecto de ley será un globo de ensayo para la Constituyente

Por otro lado, el ministro De La Gasca señaló que el proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente también servirá para "medir la temperatura" de si es necesaria o no la Asamblea Constituyente propuesta en la campaña electoral.

"Este proyecto permite tomar esa temperatura a la Asamblea Nacional para saber si está a la altura el desafío y si la estructura constitucional aguanta. Si la estructura constitucional no aguanta, entonces vamos a las reformas", comentó el ministro de Gobierno.

Sin embargo, De La Gasca también reconoció que, pese a la mayoría lograda en la Asamblea Nacional hasta el momento, el oficialismo no tiene los 101 votos requeridos para impulsar reformas a la Constitución desde el Legislativo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!