El debate no nos dice necesariamente quién ganó. Al final del día cada uno va a defender a su candidato. Y dependiendo de la posición en la que se encuentren, “ganar” es diferente. Tal vez Daniel Noboa no va a pasar a segunda vuelta posterior al debate, ¿esto significa que perdió? Los cientos de miles de comentarios dicen lo opuesto. Ganó reconocimiento, y librarse de la “sombra” o los prejuicios que existían a su candidatura. Entonces, ¿qué podemos concluir de este evento democrático? Podemos vislumbrar cómo entienden al poder y la relación con sus oponentes.

PoliTrends | Bolívar Armijos: la constante en las encuestas Leer más

En este sentido, Jan Topic tuvo una sola consigna: ir a la yugular. Y esto lo vimos en sus preguntas, él no fue a pedir opiniones, ni a generar consensos, fue a interpelar a su contrincante. Esto nos deja ver que -en caso que sea elegido como presidente- llegar a acuerdos no es su principal preocupación. Sino reforzar un liderazgo absolutamente vertical. Hasta autoritario, podría argumentarse. Esto último no está alejado de lo que ha querido comunicar consistentemente durante su campaña; después de todo ser “el siguiente Bukele ecuatoriano”, resuena más con la figura de autoridad en una persona, que en devoción por la democracia.

Otto Sonenholzner por el contrario, no fue a interpelar en sus preguntas, él mostraba sus propuestas, preguntaba al resto si estaban de acuerdo o no con lo que él proponía. Con ello nos demuestra que él sería un candidato o un presidente que está abierto a consensos. Una cosa importante de Otto que nos demostró sobre su personalidad es que él no va a atacar, pero reacciona cuando lo atacan. Especialmente cuando se refiere a golpes personales, que involucran su imagen y gestión. A diferencia de su discurso al inicio de campaña, ahora fue mucho más agresivo y distante del correísmo, -el asesinato de Villavicencio mara un antes y un después en ser radical en qué bando te encuentras- lo que nos da entender que lee correctamente la coyuntura política y que puede adaptar su discurso según las necesidades del momento.

Yaku Pérez tuvo un tono mucho más pacificador y hasta cierto punto conciliador, lo que nos demuestra que probablemente su firma y marca personal está en evitar conflictos que considera innecesarios, aspecto que, si bien puede ser valorado, ¿hasta qué punto es verosímil que un Presidente de esta nación va a vivir en paz y armonía?

Daniel Noba, fue la revelación de la noche. Ante su aparición hay que destacar dos puntos: primero, a diferencia de candidatos que se peleaban el segundo punto, Daniel Noboa no tenía algo tan significativo que perder, lo que pudo haber ayudado en su desenvolvimiento. Y segundo punto: los aplausos de las personas a su participación -una participación serena, respetuosa, y contundente en sus respuestas - no solo habla de sus posibles atribuciones como presidente, sino los valores que actualmente los ecuatorianos están buscando en esta figura. Interesante este posible “cambio” de demanda en el perfil del líder.

Luisa, fue la que mejor personificó al símbolo de su partido: el borrego. Pues la sumisión al discurso oficial, fue absoluto. Al punto que no había soluciones a problemas del presente (peor del futuro), porque todas las respuestas están en el pasado. La pregunta que nos deja a los ecuatorianos es: ¿si llegara a ser presidenta y se encuentra con desafíos que antes no existían en plenitud -como la narcopolítica- cómo va a solucionarlos si no sabe cómo?

Hervas, no pudo posicionar un mensaje en concreto. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué prioridades tiene Xavier Hervas? ¿Y cómo presidente, tendrá alguna?

PoliTrends | Otto Sonnenholzner: paz, plata y progreso Leer más

Bolívar Armijos, por otro lado, fue el punto de encuentro de toda una nación, que más que un meme que resume el sentimiento “qué hace él aquí”, sea una crítica al sistema electoral y al código de la democracia. Pues sin duda, el tiempo que las cámaras se enfocaron en alguien que tiene menos del 2% de intención de voto, hubiera sido más útil, en el debate de los que buscan en segundo puesto.

Y no puedo cerrar este artículo sin recordar a quien probablemente hubiera sacado cifras, contratos, y nuevas revelaciones de corrupción. Fernando, tu silencio se escuchó.

Hay un último punto que vale la pena destacar de este debate: fue refrescante constatar que en un país colapsado por la violencia, la mayoría de los candidatos promovía un trato entre opositores y contrincantes, y no como enemigos.