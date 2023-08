Sin lugar a dudas, Xavier Hervas, fue una de las grandes sorpresas del 2021. No hubo encuestadora que hubiera anunciado el porcentaje de apoyo que iba a recibir el entonces candidato por la Izquierda Democrática; el 16% de los ecuatorianos, se decidieron por una cara nueva. Un porcentaje que si analizamos, hoy, fuera más que suficiente para cualquier candidato para tener el pase a la segunda vuelta.

PoliTrends | Jan Topic, el candidato sin miedo Leer más

Lo que ahora queda responder es ¿volverá a serlo? ¿Se convertirá nuevamente en la sorpresa que más de un analista político tendrá que explicar después?

Para examinar a profundidad esta pregunta, vale la pena comparar su participación en los comicios anteriores, con la actual, identificar las semejanzas y diferencias, y posterior a eso concluir.

En las elecciones del 2021, lo que definitivamente lo hizo destacar a Hervas fue su manera disruptiva de comunicar. Hizo lo que nadie hasta ese momento se había atrevido a hacer: hablar en el mismo idioma que los cientos de miles de usuarios de redes. Era el único que no solo participaba en el “mundo digital”, sino que lo hacía como un usuario innato. Su éxito fue tal, que Guillermo Lasso terminó emulándolo. En segunda vuelta decidió abrirse TikTok. Y despejó el camino a Carondelet.

Hoy Hervas sigue este camino; sigue utilizando las redes para comunicar sus mensajes de una manera viralizable. Sin embargo, es una técnica que la mayoría de los candidatos ahora están usando. De esta manera, ha perdido considerablemente su elemento diferenciador.

PoliTrends | Luisa González, ¿una sola vuelta? Leer más

Una segunda diferencia es que en el 2021, lanzaba su campaña con la Izquierda Democrática, que tiene historia y legado en el Ecuador. Por lo que aunque era nuevo, para el electorado no era tan arriesgado votar por él; ya que tenía una institución que lo respaldaba.

Hoy ya no cuenta con eso. Su candidatura va por un movimiento nuevo, el partido “Reto”. En esta coyuntura de hartazgo político, donde la ciudadanía ha vivido las consecuencias de la ingobernabilidad en el país, producto de la complejidad en la Asamblea Nacional, sumar nuevos jugadores, puede resultar perjudicial.

Otra diferencia entre ambas campañas es que en la anterior era el outsider, (entendiendo el outsider como una figura nueva y no tradicional en la política) por lo tanto se lo percibía limpio y apolítico. No tenía ningún conflicto que pudiera ensuciarlo. En esta, el escenario cambia radicalmente. Desde el gobierno de Guillermo Lasso, empezaron las demandas con “empresas off shore”, que después fueron retomadas por la Revolución Ciudadana para impugnar su candidatura. No lo lograron. Pero el tiempo en que su candidatura estuvo en revisión, Hervas perdió en los siguientes frentes: primero, decisión del electorado a otras figuras que indudablemente estaría en la papeleta; y en segundo lugar, ataques a su reputación deja de ser apolítico para convertirse -en el imaginario público- en “un político más”.

PoliTrends | Daniel Noboa, el ADN de la política Leer más

En conclusión, a pesar de que Hervas, tiene la posibilidad de quién apostó por él en el 2021, vuelva a hacerlo, en este panorama resulta mucho más complicado para que pueda sorprender de nuevo.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y hoy se reincorpora desde el análisis político y comunicacional de las campañas.