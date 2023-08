POLITRENDS

El correísmo pretende ganar las elecciones en una sola vuelta y para eso escogió a Luisa González. Un personaje conocido solo en las filas de su movimiento político. ¿Por qué apostaron por un perfil así? Por dos posibles motivos:

Primero porque Andrés Arauz perdió la lección pasada y empezarían con una carga negativa. Fácilmente la oposición podría abanderar un discurso similar a “Andrés, te vencimos una vez…”. Aparte Arauz como candidato en el 2021, era un elemento de difícil control. Cometía errores en las entrevistas, en lo que subía, en lo que decía.

La campaña de ese entonces, estaba más enfocada en apagar incendios que en crecer. Una pequeña prueba de esto, fue sus declaraciones sobre “sentarse a dialogar” con los cabecillas del narcotráfico. Una frase, que -descontextualizada o no- puede ser lapidaria para cualquier candidatura. De ahí, que haya pasado al asiento del pasajero, pero no de quien lleva el timón.

Y perfilándose como el motivo principal es que después de la traición de Lenín Moreno, decidieron escoger a alguien que representara la fidelidad; una figura que no amenazara a Rafael Correa y que difícilmente pudiera abrirse después. No es tan extraño, entonces, que hayan elegido a las ovejas como símbolo de campaña, un animal que representa sumisión.

Después de su elección por Luisa, ¿cómo le está yendo a la candidata?

Su principal fortaleza es que cuenta con un 25 % del electorado lo que la ubica inmediatamente en segunda vuelta. El resto tiene que competir “contra ella”.

Su segunda fortaleza es la campaña: tienen un relato fuerte que es el “resurgir de la Patria”, al que alimentan constantemente con la situación actual en el Ecuador. El mecanismo es el siguiente: cualquier crisis que ocurre en el Ecuador -inseguridad, la deplorable situación del IESS-, la sitúan como consecuencia de los gobiernos de los últimos 6 años. Se preguntan “¿qué te hicieron país?”, nos recuerdan cómo era la realidad sobre ese punto durante su era e inmediatamente presentan la solución que es el “resurgir de la Patria”, brindando esperanza.

Y ahí se encuentra otra de sus fortalezas: su carta de presentación no es una imagen abstracta, sino hechos y obras concretas, que varios de los ciudadanos, recuerdan. En un contexto donde el electorado busca de manera urgente soluciones ocasionadas por la falta de Gobierno, no hay que minimizar el voto que pueda obtener el correísmo solo al apelar a “la experiencia” vs. la “improvisación".

Sin embargo, donde reside fortaleza, también está su debilidad, porque la Patria que quieren resurgir es la misma que gran parte del país quiere dejar atrás (como referente: en el 2021, 52 % de la población votó por la opción contraria a la Revolución Ciudadana).

Y ahí está su amenaza: que exista una segunda vuelta por eso todos sus intentos de posicionar la narrativa de "una sola vuelta". Aunque la mayoría de las encuestadoras, hasta el momento no respalden esta tesis. En la segunda vuelta la elección se vuelve correísmo vs. anticorreísmo, y en este escenario aún no está dicho cuánta fuerza tenga sobre su opositor.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y hoy se reincorpora desde el análisis político y comunicacional de las campañas.