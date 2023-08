Los resultados del 2021, mostraron lo que podría considerarse un empate técnico entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso para pasar a segunda vuelta. En las elecciones pasadas las encuestadoras le daban a Yaku un 11 % y contra todo pronóstico se llevó el 19 % del electorado. ¿Podrá terminar el período que un momento parecía que iba a ser suyo?

Show electoral: candidatos cocinan, juegan y hasta instalan inhibidores de señal Leer más

Yaku es uno de los pocos candidatos que ha mantenido un trabajo ininterrumpido en territorio, especialmente en las comunidades más vulnerables. Solo para tomar un ejemplo visible (y el más mediático), después del deslave en Alausí, de todas las figuras que están en la papeleta, solo Yaku tomó una pala y fue a ayudar a desenterrar. Este trabajo de hormiga, usualmente no se ve reflejado en las encuestas.

Las poblaciones rurales, por ejemplo, no son el público medular de las 'encuestas online'. Y las que se hacen puerta a puerta, usualmente tienen dificultad de penetrar de manera tan profunda en territorio. Otra fortaleza de su campaña es que es creíble la imagen del presidente de los más vulnerables que intenta proyectar y la de defensor del medio ambiente (que sumado a consulta por el Yasuní, podría fácilmente apalancarse en ese nicho de votantes).

Si nos adentramos a las debilidades de su candidatura; dos estaban presentes en la campaña anterior y existe también un elemento nuevo a considerar. Las ya conocidas: (i) en su fortaleza también reside su debilidad. En unas elecciones donde la tendencia es “apoyar” a quien esté liderando el voto anticorreísta; Yaku Pérez corre el riesgo que se repitan los motivos por los que no salió mejor apuntado en las encuestas del 2021, y pierda así, los votos de quienes están buscando el candidato más fuerte. (ii) Su tendencia política. Aunque sea una opción indiscutiblemente anticorreísta, en la primera vuelta un gran porcentaje de la población busca una opción diferente a la revolución ciudadana, incluyendo también el discurso ideológico (izquierda progresista). Y la debilidad de esta campaña en específico; propia de la coyuntura, es su imagen apacible y calma. Que pueda causar disonancia en un electorado que -considerando lo que ha vivido en los últimos dos años- busque un candidato que combata la violencia, “haga el trabajo sucio” y que no solo tenga buenas intenciones.

El show electoral: los presidenciables se hacen limpias y bailan Leer más

Ahora, si Yaku lograra pasar a segunda vuelta, hay dos aspectos que tomar en consideración: (i) es un candidato que logra “aglutinar”: el voto anticorreísta duro ya lo tiene, y no tendría mayor dificultad en conseguir el voto de grupos sociales que usualmente votan por una opción de izquierda (ej: colectivos feminista), restándole al correísmo y (ii) tuviera que explotar el hecho de que no ha recibido el apoyo de Pachakutik. Al no tenerlo, se aleja también de la imagen de “paro nacional”. Y puede así crecer en un voto más “urbano”, mientras mantiene el voto de varios sectores indígenas, aunque el partido no esté formalmente con él.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y hoy se reincorpora desde el análisis político y comunicacional de las campañas.