ANDRES ARAUZ CORREISMO
El excandidato presidencia del correísmo, Andrés Arauz.ARCHIVO: ANDRES ARAUZ

"Ya cansa este fracasado", dice la ministra Zaida Rovira al correísta Andrés Arauz

La ministra y el dirigente de la RC se enfrentaron por la seguridad social de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el dirigente de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, protagonizaron un cruce de palabras en redes sociales por la supuesta transferencia de la cartera de salud de la seguridad social de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas al Ministerio de Salud Pública.

El cruce inició con Arauz señalando en su cuenta de X que "Noboa confirmó que quitará la prestación de salud del Issfa e Isspol, a menos que votemos 'No'. Hay que frenar a Noboa", en referencia a una entrevista que el presidente dio en Radio Sucre, el 12 de noviembre de 2025.

En dicha entrevista, el presidente Daniel Noboa, quien goza de licencia sin sueldo hasta este 13 de noviembre de 2025, se volvió a referir a su propuesta de que la prestación de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pase al Ministerio de Salud Pública, entre otros temas.

La ministra Zaida Rovira ataca al correísta Andrés Arauz

Como respuesta, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, publicó en su cuenta de X que Arauz es un "fracasado" y que solo intenta manipular a los votantes a pocos días de las votaciones por el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

"Ya cansa este fracasado. Miente, manipula y además interpreta lo que le da la gana. El país ya te rechazó varias veces, pero sigues mendigando atención. Anda, descansa un rato, que el Ecuador ya te superó", señaló Rovira en respuesta a la publicación de Arauz.

Gobierno de Noboa aclara qué sucederá con el Isspol e Issfa

Tras la circulación del mensaje de Andrés Arauz, el ministro del Interior, John Reimberg, aclaró que se mantendrá la prestación de salud en los institutos de seguridad social de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Los mismos de siempre con las mentiras de siempre. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador es y seguirá al servicio de de la Policía Nacional. Como entidad administrativa y financieramente autónoma, gestiona sus propios recursos para garantizar la protección social y alcanzar el bienestar de los policías y sus familias", comentó el ministro.

