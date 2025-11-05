Expreso
Jaramillo y Arauz
En redes sociales, la vocera presidencial desmintió declaraciones de Arauz.Ilustración referencial / CANVA

Carolina Jaramillo contra Andrés Arauz por subsidio al gas: "No mientas otra vez"

La vocera presidencial fue enfática contra declaraciones del expresidenciable, aunque en rueda de prensa no lo dejó en claro

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, descartó (ahora sí con énfasis) la eliminación del subsidio al gas doméstico. La aclaración surgió tras una denuncia del excandidato correísta Andrés Arauz, quien alega que la medida ya está pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Qué denunció Andrés Arauz sobre el gas?

El expresidenciable de la Revolución Ciudadana (RC5) firmó que el aumento del precio del gas "está listo". Según Arauz, esta medida sería un requisito previo del FMI para el desembolso de $600 millones realizado la semana pasada.

Arauz sustentó su denuncia en dos documentos. Primero, citó la Resolución ARCH-DE-2025-0029-RES, que según él, anticipa cambios en la comercialización. Segundo, refirió la página 9 del informe del acuerdo con el FMI, donde el gobierno se habría comprometido a reducir subsidios para recaudar 1,0 punto porcentual del PIB en 2026.

Uno de cada cinco dólares del subsidio llega efectivamente al quintil más pobre de la población.

Análisis del impacto económico del subsidio al gas en Ecuador

¿Cómo cambió la respuesta del Gobierno?

La postura oficial tuvo dos momentos este miércoles. Durante una rueda de prensa en Carondelet, al ser consultada sobre el tema, la vocera presidencial ofreció una respuesta que generó dudas: "no hay de momento una decisión sobre el subsidio".

Horas más tarde, ante el revuelo causado por las declaraciones de Arauz, la respuesta oficial se endureció vía X (antes Twitter). Jaramillo, funcionaria del oficialismo, publicó: "NO SE ELIMINARÁ EL SUBSIDIO AL GAS ¿ASÍ O MÁS CLARO?".

Para cerrar la polémica, el oficialismo revivió una frase icónica de la campaña presidencial de 2021. En su mensaje de desmentido, Jaramillo añadió: "Que turro no atinarle una Andrés, esfuérzate un poco más. #AndrésNoMientasOtraVez".

Aunque es un tema sensible para las familias ecuatorianas, hasta le momento la postura oficial del Gobierno es que el gas doméstico no subirá ni un centavo; con el antecedente de que una postura similar declaró el presidente Daniel Noboa sobre el subsidio al diésel, un año atrás.  

