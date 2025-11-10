Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, dijo que no es tiempo para hablar de candidatos a la Constituyente.
Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, dijo que no es tiempo para hablar de candidatos a la Constituyente.Asamblea Nacional.

Viviana Veloz habla sobre postulación de candidatos a eventual Asamblea Constituyente

Luisa González ya dijo que no permitiría que "se rifen derechos", por lo que participará

  • Mariela Rosero Ch.

A menos de una semana de la consulta popular convocada para el domingo 16 de noviembre de 2025,  ADN ha adelantado nombres, en caso de que triunfe el “sí” a la idea de cambiar la Constitución. En el Legislativo se habla de Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana. Ella respondió: “Ante la situación actual que atraviesa el Ecuador y el evidente riesgo de autoritarismo, ningún partido político serio debería estar considerando la postulación de candidatos a una eventual Asamblea Constituyente”.

RELACIONADAS

La asambleísta correísta, que hasta la última semana de septiembre 2025 era coordinadora de bloque, contestó a la consulta de EXPRESO, añadiendo que: "Sería irresponsable anticiparnos a un escenario que aún no se ha dado, más cuando las y los ciudadanos todavía no se han expresado en las urnas". 

Legisladores de la Revolución Ciudadana, así como militantes activos comentaron a este Diario que conocen que el expresidente Rafael Correa tendría en mente el nombre de Viviana Veloz. Eso en caso de que ganara el sí en la cuarta pregunta sobre aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como plantea el presidente Daniel Noboa. Pero Veloz enfatizó en que no es tiempo de hablar de eso.

Hasta el lunes 10 de noviembre del 2025, únicamente Luisa González, presidenta de la RC, ha dicho que ella sería candidata a la Asamblea Constituyente. Ella ha perdido en dos oportunidades las elecciones presidenciales ante Daniel Noboa. "No puede dejar que se rifen los derechos", sostuvo.

La ministra Zaida Rovira compartió en sus redes sociales actividades a favor del sí en la consulta popular.

¿Ministra en campaña? Zaida Rovira aparece en video impulsando el Sí en la consulta

Leer más

Si Viviana Veloz fuera a una eventual Constituyente, ¿perdería la posibilidad de buscar candidatura como prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas?

Al consultarle a la legisladora Viviana Veloz sobre su aspiración o la de ciudadanos de Santo Domingo de los Tsáchilas de que en febrero 2027 tercie por la Prefectura, contestó con una evasiva. 

"Le comento que actualmente ejerzo mis funciones como asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y como presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes".  

Además, Viviana Veloz señaló que se encuentra "plenamente enfocada en cumplir con mis responsabilidades de legislar y fiscalizar, defendiendo los intereses de los santodomingueños y del pueblo ecuatoriano. Esto, a pesar de los constantes obstáculos impuestos por el Gobierno, que busca impedir que se evidencie la mala gestión y las decisiones erradas que tienen al Ecuador en una profunda crisis".

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUI

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Shakira en Quito: Los famosos que estuvieron en el concierto de la colombiana

  2. MSP abre convocatoria con fondos del BID tras crédito de $250 millones para salud

  3. Viviana Veloz habla sobre postulación de candidatos a eventual Asamblea Constituyente

  4. Finales ATP: Jannik Sinner derrotó a Auger-Aliassime y arranca con fuerza

  5. Rafa Nadal en Miami: encuentro con Will Smith y Marc Anthony en el E1 GP

LO MÁS VISTO

  1. Caso Edgar Lama: Alerta de conflicto de interés en el IESS acabó en despido

  2. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  3. Murió recordada actriz de ‘El Chavo del 8’: ¿De quién se trata?

  4. Municipio alerta a Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base en Guayaquil

  5. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

Te recomendamos