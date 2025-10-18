Suspenden audiencia de procesados por terrorismo en Ecuador por pericia intercultural

Se trata de los conocidos "doce de Otavalo" que fueron detenidos en el contexto de las movilizaciones por el paro nacional

Los doce de Otavalo fueron detenidos tras los disturbios iniciales por el paro nacional.

Un tribunal de Ecuador suspendió este 17 de octubre de 2025 la audiencia de apelación a la prisión preventiva para once procesados por el delito de terrorismo que fueron detenidos en la ciudad de Otavalo (provincia de Imbabura), epicentro de las protestas contra el presidente Daniel Noboa, para que se realice una pericia intercultural.

Las fuerzas ecuatorianas de seguridad detuvieron el pasado 22 de septiembre a los ahora conocidos como "Los doce de Otavalo", después de un ataque a un cuartel de la Policía, donde fueron incendiados diez vehículos y se provocaron otros daños materiales, durante las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por el alza del precio del diésel y otros reclamos.

#Los12DeOtavalo | 🔸 Hoy se realizó la audiencia de apelación a la prisión preventiva de once de los trece procesados de Otavalo por el delito de terrorismo.



Las defensas expusieron irregularidades en las detenciones y en el ejercicio de la defensa, además de la falta de pruebas… pic.twitter.com/Bq8yaPx2OT — INREDH (@inredh1) October 17, 2025

Procesados revelaron irregularidades durante su detención

La audiencia se realizó a favor de once de los detenidos, ya que el abogado de uno de los procesados no apeló a la medida, según indicó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que acompaña a las familias.

Además, una mujer que también fue capturada ese día recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

La Inredh explicó que, durante la diligencia, las defensas expusieron "una serie de irregularidades cometidas durante las detenciones y la primera audiencia, además de argumentar la falta de pruebas para sostener la acusación fiscal".

"Entre los testimonios, se expusieron casos como el de Diego Armando López, albañil que salió a retirar herramientas de trabajo y padece epilepsia; Elvis Lanchimba, trabajador florícola que fue arrestado cuando iba a retirar una moto para ir a su trabajo, y Luis Tituaña, quien no recibió información en su lengua materna y fue obligado a firmar documentos sin comprensión", señaló la organización.

Aunque el Gobierno y diferentes representantes indígenas anunciaron que el paro se suspendía, otros dirigentes desconocieron el acuerdo. Foto: Cortesía X Conaie

Audiencia frenada por una "pericia intercultural"

La fundación añadió que la Fiscalía había argumentado que las personas procesadas habrían ingresado a Otavalo "causando daños materiales y agrediendo a miembros de la Policía Nacional, quienes habrían identificado a varios ciudadanos 'participando de manera violenta' y sustrayendo evidencia policial".

Luego de más de cinco horas de audiencia, el tribunal dispuso "la realización de una pericia intercultural, que deberá efectuarse en un plazo máximo de ocho días, con la designación de un perito perteneciente a comunidades", según señaló la Inredh.

David Iza, defensor de uno de los procesados, explicó -a la salida de la audiencia- que esta pericia consiste en "determinar cuáles son los estilos de vida y las condiciones económicas y sociales de cada uno de los procesados en cada una de las comunidades de la ciudad de Otavalo".

"Esto demuestra que pertenecen a una comunidad indígena y que obviamente su trato es diferente al de cualquier otra persona", añadió el abogado.

La Inredh también señaló que los jueces evaluarán "la posibilidad de llevar a cabo la audiencia en territorio" y que dispusieron que se realice una revisión médica a dos procesados con discapacidad.

La diligencia en la que se decidirá si los procesados siguen o no en prisión preventiva se reinstalará una vez que se cumplan con estas disposiciones.

