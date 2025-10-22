Subsecretario de EE.UU.: "la alianza con Ecuador está en su punto más alto"

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que las relaciones entre su país y Ecuador atraviesan “su mejor momento en décadas”.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este martes 22 de octubre que las relaciones entre su país y Ecuador atraviesan “su mejor momento en décadas”, tras reunirse en Washington con la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

“Bajo las administraciones de los presidentes Donald Trump y Daniel Noboa, las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador están en su mejor momento en décadas, ¡quizás como nunca antes!”, expresó Landau en la red social X, donde compartió imágenes del encuentro. El mensaje fue replicado por la Embajada estadounidense en Quito.

Durante la reunión, ambos funcionarios abordaron temas relacionados con seguridad, economía y comercio. “Hay mucho que podemos lograr y lo haremos juntos”, añadió Landau. La canciller Sommerfeld también mantuvo un encuentro con Michael Jensen, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, en el que se revisaron las acciones conjuntas en materia de seguridad, según informó la Cancillería de Ecuador

Mayor apoyo de Estados Unidos a Ecuador

“Gracias al trabajo conjunto, se registran importantes avances y Ecuador busca profundizar esta cooperación, convencido de que la seguridad es la base fundamental del desarrollo económico y social de nuestros pueblos”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Sommerfeld destacó que la alianza estratégica entre ambos países es clave, y que con mayor cooperación técnica y financiera se fortalecerán las capacidades de la fuerza pública ecuatoriana. En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su apoyo a Ecuador en el ámbito de seguridad.

En septiembre, entregó un sistema de radar para monitorear el espacio aéreo ecuatoriano, como parte de los esfuerzos para combatir el crimen organizado. Además, se firmó un acuerdo sobre seguridad de la información en comunicaciones, que facilitará el intercambio de datos de forma segura.

Under the Administrations of @POTUS @realDonaldTrump and @DanielNoboaOk, relations between the US and Ecuador are at their best point in decades-maybe ever! It was a great honor today for me to receive Ecuador's Foreign Minister @gabisommerfeld to discuss shared challenges on… pic.twitter.com/jfLnInoW4O — Christopher Landau (@DeputySecState) October 21, 2025

En julio, se concretó un acuerdo para el intercambio de oficiales de enlace, y en septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en Quito un aporte de casi 20 millones de dólares destinado al equipamiento y fortalecimiento de capacidades para enfrentar a las bandas criminales.

