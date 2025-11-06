¿Será Salinas la nueva base de EE.UU.? Noboa y Noem evalúan punto

Daniel Noboa y Kristi Noem realizaron un recorrido por la Escuela Superior de Aviación 'Cosme Rennella', ubicada en Salinas, provincia de Santa Elena.

La mañana del jueves 6 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizaron un recorrido por la Escuela Superior de Aviación 'Cosme Rennella', ubicada en Salinas, provincia de Santa Elena. El objetivo fue evaluar las condiciones estratégicas del lugar ante la posibilidad de establecer una base de cooperación internacional en seguridad, bajo el modelo de Homeland Security.

Durante la visita, oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) presentaron un informe detallado sobre las capacidades operativas, infraestructura y ubicación geográfica del establecimiento. El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que Salinas, por ser el punto más saliente del Ecuador continental hacia el océano Pacífico, representa una posición estratégica clave para enfrentar el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Reimberg recordó que, en semanas recientes, se lograron dos importantes operativos en colaboración con Estados Unidos: la incautación de 10 toneladas de droga en altamar y la confiscación de armamento. “Este es un punto desde donde tenemos cercanía para hacer operaciones contra grupos delictivos que tratan de afectar al Ecuador”, afirmó.

La base de salinas cuenta con dos pistas de aterrizaje

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, subrayó que la base “Cosme Rennella” es la única en el país con dos pistas de aterrizaje, lo que permite una respuesta rápida ante conflictos, emergencias naturales o amenazas internas.

Además, señaló que las provincias costeras como Manta y Salinas son especialmente vulnerables al narcotráfico, por lo que contar con bases de seguridad nacional en estas zonas contribuiría tanto a la seguridad como al desarrollo local.

Las autoridades ecuatorianas calificaron la visita de Kristi Noem como exitosa, destacando que ambos países comparten el objetivo de combatir el narcotráfico de manera conjunta. La posible instalación de una base de Homeland Security en Salinas posicionaría a la provincia como un nodo estratégico de cooperación internacional en seguridad marítima y lucha antidrogas.

"Estamos trabajando codo a codo", exclama Kristi Noem

Noem resaltó las buenas impresiones logísticas de las bases extranjeras en Manta y Salinas. Al mismo tiempo, recalcó que el trabajo en seguridad y migración seguirá repotenciándose. "Fue un honor reunirme con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y reunirme con los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la Base Aérea Eloy Alfaro para discutir nuestros objetivos compartidos en materia de cooperación en seguridad, aplicación de la ley y migración", agregó.

It was an honor meeting with Ecuadorian President @DanielNoboaOk and meeting the men and women of the Ecuadorian Air Force at Eloy Alfaro Air Base to discuss our shared goals on security cooperation, law enforcement, and migration.



Our brave men and women of @USCG are working… pic.twitter.com/GmcMpaDJNQ — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 6, 2025

"Nuestros valientes hombres y mujeres de la Guardia Costera de Estados Unidos. Estamos trabajando codo a codo con la Fuerza Aérea Ecuatoriana para combatir el narcotráfico y las amenazas a la seguridad, para garantizar un futuro más seguro y próspero para nuestros dos países", concluyó Noem.

