Kristi Noem y Daniel Noboa inspeccionaron la antigua base militar de Manta

La visita tuvo como objetivo evaluar la capacidad tecnológica del lugar para una posible instalación de una base militar

Este miércoles 5 de noviembre, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió junto al presidente Daniel Noboa las instalaciones de la base Eloy Alfaro, en Manta, provincia de Manabí. El objetivo fue revisar la capacidad tecnológica del lugar, que fue utilizado por fuerzas militares estadounidenses entre 1999 y 2009.

“Hemos visitado la base de Manta junto al presidente y realizado un recorrido para conocer sus capacidades operativas, las condiciones de sus instalaciones, la ficha técnica de las pistas y el tipo de aeronaves que pueden operar allí”, expresó la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, en un video, ya que no hubo rueda de prensa posterior al encuentro.

Noem hizo el recorrido también con otras autoridades del Gobierno. En el sitio se encontraban los ministros del bloque de seguridad, como el de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el del Interior, John Reimberg.

Según Loffredo, uno de los principales temas abordados fue la cooperación en medios y equipos tecnológicos, para poder identificar amenazas en zonas como el mar o las fronteras. Señaló además que los recursos tecnológicos facilitan esta tarea, permitiendo ser más efectivos en la lucha contra las estructuras criminales.

Asimismo, enfatizó que el desafío del narcotráfico no es una problemática solo nacional: “Cuando el crimen no conoce fronteras, las estrategias contra él tampoco deben hacerlo”, explicó Loffredo.

Por otro lado, Reimberg anunció que el Gobierno de Daniel Noboa tiene la decisión firme de sacar al país adelante y de combatir las estructuras criminales, y añadió que para lograr ese proceso es necesario tener aliados en la lucha.

Mientras tanto, este jueves 6 de noviembre está previsto que Kristi Noem también realice una visita a la base aérea Cosme Rennella, en Salinas, provincia de Santa Elena.

A vísperas de una consulta popular

El Gobierno Nacional propone consultar a la ciudadanía, el próximo 16 de noviembre, si debe levantarse la prohibición de establecer bases o instalaciones militares extranjeras en el territorio nacional. Esta iniciativa reaviva el debate sobre su posible impacto en la soberanía del país.

El Ejecutivo justifica la reinstalación de una base militar internacional al considerar que la zona constituye un punto estratégico para combatir el narcotráfico, una problemática que afecta gravemente al país.

Noboa descartó a Galápagos como sede de una base

Las Islas Galápagos son una de las reservas marinas más importantes del mundo, reconocidas por su gran diversidad de especies endémicas. En este archipiélago, el científico británico Charles Darwin se inspiró para desarrollar su teoría de la selección natural y la evolución de las especies.

Noboa declaró, en una entrevista televisiva concedida a un medio local el 31 de octubre, que la instalación de una base militar extranjera en las Islas Galápagos queda descartada.

“Hemos tenido una conversación con Kristi Noem y las dos posibles ubicaciones serían Manta o Salinas. Baltra (Islas Galápagos) queda descartada, porque en este momento la prioridad es Salinas o Manta. Existe una mayor preocupación por el tráfico de armas, combustible y drogas”, afirmó el mandatario ecuatoriano.

El presidente explicó que tanto en Manta como en Salinas ya existen instalaciones militares operativas, lo que según dijo facilita reactivar una base en esos lugares para el control marítimo, a diferencia de otros puntos de la costa, como Esmeraldas, ubicada en la frontera con Colombia.

