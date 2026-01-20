Rosa Torres responde a acusaciones en redes: “No tengo vínculos con hechos ilícitos”

Rosa Torres difundió su pronunciamiento tras cuestionamientos en redes por videos y fotos que circularon en los últimos días.

Las declaraciones de Rosa Torres surgieron en medio de una ola de cuestionamientos en redes sociales. La asambleísta de ADN fue señalada por aparecer en videos y fotografías junto a personas que actualmente son investigadas por presunto narcotráfico y asociación ilícita. En ese contexto, la legisladora difundió un mensaje público para rechazar cualquier vinculación con actividades ilegales y denunciar una supuesta campaña de desprestigio en su contra.

“No caigamos en el juego de los cobardes”, afirmó Torres al referirse a los contenidos que circulan en plataformas digitales. Según dijo, durante la última semana se habría “orquestado una campaña cuidadosamente planificada” para deslegitimarla, utilizando material “falso o fuera de contexto”. La asambleísta sostuvo que estos contenidos buscan afectar su imagen y su trabajo político.

Frente a los señalamientos, Torres fue enfática en deslindar responsabilidades. “Aclaro que no tengo ningún vínculo con hechos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas”, expresó. Añadió que no puede responder por las acciones de terceros y remarcó: “Yo respondo por mis acciones”, en referencia a su conducta personal y pública.

Señalamientos, defensa y agenda política de la asambleísta

En su pronunciamiento, la legisladora también apeló a su trayectoria para sostener su defensa. Indicó que sus principios y su formación académica la han llevado a desempeñarse en el servicio público desde distintos espacios, donde —según afirmó— la honestidad ha guiado sus actos. Para Torres, esa línea de trabajo sería la razón por la cual enfrenta ataques y calumnias.

La asambleísta de ADN vinculó las críticas en redes con su agenda legislativa. Señaló que, desde su curul, impulsa una reforma para transparentar los concursos de jueces, fiscales y notarios, eliminar conflictos de interés y fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia. “Eso probablemente es lo que incomoda a quienes están detrás de estas calumnias”, manifestó.

Finalmente, Torres aseguró que no dará marcha atrás pese a la presión mediática. “Si creen que me van a amedrentar, están equivocados”, dijo, al anunciar que continuará trabajando “con firmeza, dando la cara y con el compromiso de luchar por la justicia”. Cerró su mensaje llamando a “elevar el debate” y no distraerse de los temas de fondo que, a su criterio, afectan al país.

